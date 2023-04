Khán giả Hàn Quốc tranh luận về Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk khiến các đồng nghiệp và khán giả ngạc nhiên khi tiết lộ cân nặng hiện tại.

Chủ đề cân nặng của Yoo Jae Suk được quan tâm. Ảnh: Naver.

Osen đưa tin cân nặng của Yoo Jae Suk khiến các đồng nghiệp bất ngờ.

Vào ngày 8/4, tập mới của chương trình truyền hình thực tế Hangout with Yoo phát sóng trên đài MBC. Yoo Jae Suk, diễn viên Park Jin Joo, Lee Yi Kyung và nghệ sĩ hài Yoo Byung Jae khám phá ẩm thực trên đường Jungnang-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Trong quá trình di chuyển giữa các địa điểm, Yoo Byung Jae và Lee Yi Kyung hỏi Yoo Jae Suk liệu nam MC chỉ ăn trong chương trình. Họ nhận thấy Yoo Jae Suk có vóc dáng gầy. Park Jin Joo dự đoán: "Tiền bối nặng 51 kg".

Yoo Jae Suk tiết lộ: "Tôi nặng 61 kg". Trước câu trả lời của nam MC, Yoo Byung Jae tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng Yoo Jae Suk nhìn mỏng người.

Yoo Jae Suk cao 1,78 m và nặng 61 kg. Ảnh: Nate.

Ở tuổi 51, MC quốc dân cao 1,78 m và nặng 61 kg. Chủ đề cân nặng của Yoo Jae Suk thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Trên diễn đàn FmKorea, bài đăng về vóc dáng của nam MC nhận về loạt bình luận trái chiều.

Nhiều người cho rằng Yoo Jae Suk đang giữ dáng. "Có vẻ như Yoo Jae Suk giữ thân hình gầy để duy trì vóc dáng", "Anh ấy muốn mặc quần bó nên chăm sóc cơ thể", "Có thể là mọi người bị mất cơ bắp khi già đi", khán giả Hàn Quốc để lại bình luận.

Số khác thấy lo lắng khi Yoo Jae Suk có vóc dáng dong dỏng: "Tôi từng nhìn thấy anh ấy ở ngoài đời, Yoo Jae Suk nhìn rất gầy", "Dạo này anh ấy gầy đi nhiều", "Không phải là anh ấy đang bị thiếu cân sao?".

Truyền thông xứ kim chi nhận định Yoo Jae Suk hiện là MC nổi tiếng và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Nam MC duy trì hình ảnh đáng tin cậy, không scandal và được nhiều khán giả lớn tuổi yêu quý. Thậm chí, công chúng gọi Yoo Jae Suk là MC quốc dân.

Yoo Jae Suk (1972) nổi tiếng khi xuất hiện trong loạt chương trình như Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block, Happy Together. Nam MC từng được một công ty giải trí đưa ra mức 10 tỷ won ( 8,8 triệu USD ) để ký hợp đồng độc quyền.