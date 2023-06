Khán giả Hàn bức xúc với đêm nhạc của Bruno Mars

Xports News đưa tin dư luận Hàn Quốc bày tỏ sự phẫn nộ về việc nhiều nghệ sĩ được ưu ái khi dự đêm nhạc của Bruno Mars.

Sau khi đêm nhạc kết thúc, hình ảnh người nổi tiếng tham dự được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Việc họ ngồi ở vị trí đẹp khiến nhiều người không hài lòng. Bình thường, vị trí này có giá cao và phải mất công săn vé.

"Nghệ sĩ được nhiều lợi ích khi nổi tiếng. Tuy nhiên, lần này quá trắng trợn rồi", "Việc nghệ sĩ được mời thì không quá lạ nhưng điều đáng quan tâm là họ ngồi ở vị trí ghế đầu", "Lúc săn vé thực sự rất khốc liệt", các bình luận xuất hiện trên diễn đàn Theqoo.

Trước sự việc, người phát ngôn của Hyundai Card - đơn vị tổ chức buổi biểu diễn - cho biết: "Đúng là rất khó để quản lý lượng vé mời vì còn liên quan đến các công ty, nhà tài trợ". Đồng thời, người này cho biết thêm, nội bộ công ty không hề hay biết thông tin về sự ưu ái đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào ngày 17-18/6, đêm nhạc của Bruno Mars được tổ chức ở sân vận động chính của Khu liên hợp thể thao Jamsil, Seoul, Hàn Quốc. Đây là concert được tổ chức sau 9 năm kể từ 2014. Bởi vậy, người hâm mộ bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng vào đêm nhạc. Điều này khiến vé được bán hết sau 45 phút trong ngày đầu mở bán. Đến ngày thứ 2, vé hết sau 25 phút.

Sau cuộc chiến tranh giành vé, nhiều người bán lại với mức giá cao gấp hàng chục lần. Điều này khiến ban tổ chức phải đưa ra cảnh báo: "Nếu có nghi ngờ hoặc xác nhận về việc giao dịch gian lận vé, đặt chỗ sẽ bị vô hiệu mà không cần thông báo trước sau khi kiểm tra thông tin vé".

Đêm nhạc thu hút 101.000 khán giả trong 2 ngày. Ngoài ra, khu vực xung quanh nơi tổ chức chật kín người.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.