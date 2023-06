Khán giả độc hại của show hẹn hò

Việc một thí sinh cao 1,65 m, nặng 59 kg của Love Island bị chế giễu kích thước cho thấy văn hóa và khán giả của show hẹn hò ngày càng độc hại.

Các thí sinh của Love Island luôn có vóc dáng mảnh khảnh, dù chương trình tuyên bố hướng đến sự đa dạng kích thước.

Ngay khi chương trình hẹn hò Love Island công bố dàn thí sinh cho mùa hè năm 2023, Jess Harding, người chơi 22 tuổi, nhận về nhiều bình luận chế giễu ngoại hình.

"Đây là cơ thể 'méo mó' nhất mà tôi từng thấy trên Love Island", "Jess thực sự là lý do khiến tôi sợ béo"... là những bình luận body shaming dưới hình ảnh của Harding.

Harding cao 1,65 m và nặng 59 kg. Cô có chỉ số BMI là 21,7, xếp loại bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gái 22 tuổi trên show hẹn hò lại được ví như "một ngoại lệ có thể gây nhiều tranh cãi".

Chloe Laws, cây viết của Glamour, nhận định: "Rõ ràng Love Island chưa bao giờ có một thí sinh 'béo'. Mọi thí sinh đều có kích thước gầy và mảnh mai. Khi những người phụ nữ như Jess bị gọi là béo, điều đó cho thấy Love Island và lượng người xem của show hẹn hò đã trở nên độc hại đến mức nào".

Theo Laws, chương trình đã nuôi dưỡng một nền văn hóa mà chỉ có gầy là kiểu cơ thể được chấp nhận. "Những người bình luận ác ý dường như nghĩ rằng 'béo' là điều gì đó xấu xa, dù thực tế nó chỉ đơn giản là một tính từ. Chương trình cũng chưa sẵn sàng cho sự đa dạng về kích thước như show từng tuyên bố".

Chỉ tôn vinh một kiểu cơ thể

Trong khi phụ nữ ở Anh thường mặc quần áo cỡ 16, hay còn gọi là cỡ lớn (L, XL) (có thể do kích thước hoặc sự lựa chọn cá nhân), thì tính đến năm ngoái, Love Island vẫn chưa giới thiệu bất kỳ thí sinh nữ nào trên cỡ 12.

Những thí sinh được chương trình định nghĩa là "ngoại cỡ" như Alexandra Cane của mùa 4 hoặc Anna Vakili của mùa 5, cả hai đều cực kỳ mảnh mai so với mức trung bình.

Dữ liệu do Student Beans thu thập cho thấy rằng 85% người trẻ từ 16-24 tuổi (từ một cuộc khảo sát trên 909 người) cho rằng Love Island tạo ra các tiêu chuẩn phi thực tế về hình ảnh cơ thể.

Jess Harding bị chế giễu ngoại hình khi xuất hiện trong Love Island.

Felicity Hayward, người mẫu ngoại cỡ và là tác giả của cuốn sách Does My Butt Look Big In This?, cho rằng Love Island là gốc rễ của vấn đề bởi vì chương trình luôn "chỉ tôn vinh một kiểu cơ thể lý tưởng".

"Show hẹn hò này truyền đi thông điệp rằng 'mọi người nên trông như thế nào để xứng đáng được yêu thương và ngưỡng mộ. Chỉ với một góc quay xấu khiến Jess lộ vòng eo không thon thả, giờ đây cô ấy đang bị ghét".

Love Island bắt đầu vào năm 2015 và luôn củng cố quan điểm rằng tình yêu chỉ dành cho những người mảnh khảnh. Người thừa cân không có cơ hội lên sóng, không tồn tại trong thế giới lãng mạn này.

Sau nhiều năm bán đi bán lại những lời dối trá cho người xem trẻ tuổi và dễ bị ảnh hưởng, Love Island thậm chí đã xây dựng được lượng khán giả riêng để ủng hộ văn hóa độc hại của chương trình.

Trước Jess Harding, nhiều thí sinh cũng bị chế giễu về kích thước cơ thể. Shaughna Phillips liên tục bị nhận xét có bắp chân to, trong khi Liberty Poole cảm thấy đau lòng trước những bình luận về vòng bụng của mình.

Kỳ vọng của khán giả

Love Island không phải là chương trình truyền hình thực tế duy nhất chủ yếu giới thiệu các kiểu người mảnh khảnh.

Sell Sunset, chương trình đứng đầu về lượng người xem trên Netflix tại Vương quốc Anh khi mới phát hành, giới thiệu một nhóm phụ nữ cao, gầy, gợi cảm. The Kardashians có cái nhìn đáng lo ngại về lối sống khi tập trung vào chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của Kim Kardashian.

Nhưng xét về mức độ ảnh hưởng, Love Island được cho có trách nhiệm lớn hơn. Sell Sunset và The Kardashians tập trung vào các ngôi sao, trong khi Love Island giới thiệu người chơi bình thường, làm những công việc khác nhau.

Dàn thí sinh của show hẹn hò Love Island 2023.

Lucy Robinson, giáo sư lịch sử tại Đại học Sussex, nói rằng có rất nhiều điều để thảo luận về Love Island và hình ảnh cơ thể, bởi đây không chỉ là "một chương trình toàn người đẹp khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ".

"Giá trị quan trọng nhất của truyền hình thực tế luôn là những cuộc thảo luận xung quanh nó. Tại sao khi những thí sinh mặc quần áo size S được quảng cáo là "ngoại cỡ", người xem vẫn đồng tình. Sự mặc nhiên chấp nhận đó chính là vấn đề".

Nhiều thí sinh của Love Island như Laura Crane, Ellie Brown, Molly-Mae Hague, Amy Hart và Shaughna Phillips từng chia sẻ về quá trình ép cân khắc nghiệt trước khi bước chân vào nhà chung.

Laura Crane, người đã xuất hiện trong mùa 4 của Love Island, nói: "Tôi cảm thấy áp lực phải duy trì vóc dáng trong chương trình mặc dù tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ và ăn rất ít. Khán giả không chấp nhận thiếu sót. Chỉ cần tôi tăng cân, họ sẽ ngại chỉ trích, chế giễu".