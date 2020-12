Khán giả dành hơn 2 tỷ giờ để xem phim của Adam Sandler

Trong khoảng 5 năm qua, người xem đã bỏ ra 2 tỷ giờ để theo dõi các bộ phim của Adam Sandler được phát hành trên dịch vụ trực tuyến.

Theo Screen Rant, kể từ tháng 6/2019 tới tháng 6/2020, Adam Sandler đã kiếm được 41 triệu USD . Con số này có sự đóng góp không nhỏ từ quan hệ hợp tác giữa anh với Netflix.

Thương vụ hợp tác giữa Sandler và ông trùm lĩnh vực phim trực tuyến được ký kết vào năm 2015 và mới gia hạn hồi tháng 1 năm nay. Những bộ phim danh hài thực hiện cho Netflix như The Ridiculous 6, Murder Mystery hay Hubie Halloween đều lọt top tác phẩm có lượt xem cao.

Theo Variety, kể từ khi The Ridiculous 6 - tác phẩm đầu tiên Sandler thực hiện cho hãng phim - ra mắt năm 2015 đến nay, khán giả đã dành hơn 2 tỷ giờ để theo dõi các bộ phim của nam diễn viên trên nền tảng. Số liệu được công bố cùng thông tin Hubie Halloween trở thành tựa phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại Mỹ trong năm 2020.

Jennifer Aniston và Adam Sandler trong bộ phim hài, trinh thám Murder Mystery phát hành trên Netflix năm 2019. Ảnh: Netflix.

Dù không được lòng giới phê bình, chất hài hước của Sandler lại chinh phục số đông khán giả đại chúng. Trước phi vụ hợp tác kể trên, Adam Sandler vốn là cái tên có sức hút tại thị trường quốc tế.

Năm 2008, You Don’t Mess with the Zohan - bộ phim bị đánh giá là ít tiếng tăm của Sandler - đã gặt hái doanh thu 204,3 triệu USD với hơn 104 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Bedtime Stories (2009) cũng thành công khi thu về 212,87 triệu USD toàn cầu với hơn 100 triệu USD đóng góp bởi các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ.

Đây cũng là mức doanh thu mà nhiều tựa phim khác của Sandler đạt được với số vốn tương đương. Kết quả kinh doanh ổn định chính là lý do Netflix chọn mặt gửi vàng danh hài làm người thực hiện nhiều bộ phim gốc của họ.

Ở chiều ngược lại, Netflix cũng hỗ trợ Sandler không nhỏ trong việc thực hiện những bộ phim theo phong cách đặc trưng của anh.

Người dùng không cố định thị hiếu xem phim của họ với những tác phẩm căng thẳng kiểu Stranger Things hay hành động kịch tính như The Old Guard. Dữ liệu cho thấy, đôi lúc họ cũng muốn thư giãn bằng những phim hài đơn giản với dàn diễn viên đã quen mặt.

Dù không ít người hâm hộ muốn Adam Sandler đảm nhận kiểu vai chính kịch hoặc có sức nặng thường xuyên hơn, mà Uncut Gems là điển hình, những tác phẩm hài hước nhẹ nhàng của nam diễn viên vẫn chứng minh được sức hút nhất định.