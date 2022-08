Khán giả bức xúc vì nhóm nhạc The Moffatts, A1 đột ngột hủy show

Sát giờ sự kiện Touch Your Heart diễn ra tại TP.HCM, ban nhạc A1 thông báo hủy show. Thông tin trên khiến khán giả mua vé xem chương trình bức xúc.

Sự kiện Touch Your Heart diễn ra tối 7/8 tại TP.HCM đang gây tranh cãi vì vắng mặt hai nhóm nhạc quốc tế The Moffatts, A1. Chỉ vài tiếng trước khi sự kiện chính thức diễn ra, A1 thông báo bằng tính năng story trên Instagram: "Thật không may, chúng tôi không thể biểu diễn trong sự kiện tối nay tại TP.HCM. Vì những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát nên chúng tôi không thể tham gia chương trình. Chúng tôi xin lỗi nếu gây ra thất vọng".

Với The Moffatts, sự vắng mặt của nhóm được thông báo ngay trong đêm nhạc. Trong sự kiện, MC nữ của chương trình thông báo: “Các thành viên của The Moffatts, A1 đã tới TP.HCM từ sáng nay (tức sáng 7/8) và tham gia tổng duyệt vào buổi chiều. Nhưng một ngày trước đó, họ tham gia lễ hội âm nhạc tại Hà Nội và gặp mưa lớn”.

Poster của chương trình có hình của các ban nhạc quốc tế.

MC Trung Nghĩa tiếp lời: “Thật đáng tiếc, nhóm The Moffatts, A1 sẽ không có mặt trong buổi biễn diễn hôm nay dù họ đã đến TP.HCM và hiện ở khách sạn”. Trong clip ban tổ chức chiếu ở sự kiện, The Moffatts gửi lời xin lỗi khán giả và hứa hẹn gặp mặt người hâm mộ Việt Nam trong dịp khác.

Phóng viên Zing liên hệ với đại diện ban tổ chức nhưng người này tắt máy. Trong khi đó, khán giả, đặc biệt người hâm mộ The Moffatts và A1 đang bức xúc khi họ bỏ ra số tiền lớn nhưng không được xem thần tượng biểu diễn như mong đợi.

“Không hề có hai khách mời còn lại nhưng ban tổ chức cũng không trả lại bớt tiền vé cho khán giả”, “Ban tổ chức thông báo qua loa trong khi khán giả mất một số tiền lớn để mua vé nhưng cuối cùng không được xem thần tượng biểu diễn. Nếu không có lời giải thích rõ ràng, tôi thấy hành động này không khác gì lừa đảo”, “Thật khó hiểu khi có tới 2 nhóm đột ngột hủy diễn sát giờ như vậy. Tôi tự hỏi liệu có phải ngay từ đầu, các bên đã gặp vấn đề khi thỏa thuận hợp đồng hay không”, “Ban tổ chức không tôn trọng khán giả”, người xem bức xúc.

“Show Touch Your Heart rất tệ. Âm thanh tệ, sân khấu sơ sài như sự kiện của sinh viên. MC kém duyên, A1 và The Moffatts không diễn như thông báo. Tôi cảm giác như bị lừa đi xem một show diễn không chuyên. Tội nghiệp mấy anh 911 phải cân cả show. Và quan trọng là rất mất mặt TP.HCM với những khán giả đến từ nước ngoài”, khán giả Duy Trần bức xúc.

Theo thông tin trên một trang bán vé, sự kiện Touch Your Heart gồm 4 mức vé: GA 3 là 500.000 đồng, GA 1-2 có giá 800.000 đồng, VIP là 1 triệu đồng và Super VIP 1,5 triệu đồng.

Hai ban nhạc bất ngờ hủy show tại Việt Nam.

Sự kiện còn gây tranh cãi vì quy mô không xứng tầm với chương trình có đông đảo nghệ sĩ quốc tế. Sân khấu được dàn dựng sơ sài, chất lượng âm thanh, ánh sáng không như kỳ vọng. Theo những poster và thông báo ban đầu, sự kiện được tổ chức tại sân khấu Lan Anh. Nhưng đến gần ngày diễn ra sự kiện, địa điểm tổ chức đổi thành Nhà hát Hòa Bình.

Ngoài ra, ban tổ chức thông báo sự kiện bắt đầu lúc 19h nhưng thực tế đến 20h, đêm nhạc mới diễn ra. Hàng loạt vấn đề xảy ra khiến khán giả đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của đơn vị sản xuất.