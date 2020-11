Khán giả bức xúc khi ca ghép thận của Selena Gomez bị chế nhạo

Một phân cảnh trong series “Saved by the Bell” nhắc đến bệnh lupus và chế nhạo ca ghép thận của nữ ca sĩ Selena Gomez.

Theo People, trong một trường đoạn của series Saved by the Bell, hai học sinh tại trường Bayside High tranh cãi về việc ai là người hiến tạng cho Selena Gomez. “Tôi biết sự thật về nhân vật ấy. Đó là mẹ của Justin Bieber”. Một nhân vật khác nói: “Chúa ơi, tôi ước gì mình có điện thoại để chứng minh điều đó”.

Họ tiếp tục bàn luận về ai là người hiến tạng. “Cậu thật ngớ ngẩn. Quả thận đó là của Demi Lovato. Họ là những người bạn tốt của nhau, giống như chúng ta vậy”, một học sinh chia sẻ. Ở một cảnh khác, dòng chữ “Selena Gomez có còn thận không nhỉ?” còn được viết trên tường.

Phân cảnh chế nhạo ca ghép thận của Selena Gomez. Ảnh: The Sun.

Ngay lập tức, người hâm mộ Selena Gomez bày tỏ sự phẫn nộ. Trên Twitter, cộng đồng fan sử dụng hashtag #RespectSelena (tạm dịch: Tôn trọng Selena) để đòi lại công bằng cho giọng ca Lose You to Love Me. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ người hiến thận cho cô là bạn thân Francia Raisa.

“Loạt phim này có vấn đề với sức khỏe của Selena hay sao vậy? Chi tiết thật phản cảm và không cần thiết”, “Chúng tôi yêu cầu kênh Peacock xin lỗi Selena Gomez vì đã giễu cợt sức khỏe của cô ấy”, “Nhà sản xuất có biết mỗi năm có 5-10 triệu người chết vì bệnh thận không? Các vấn đề sức khỏe không bao giờ được mang ra làm trò đùa”, “Họ không chỉ chế nhạo về căn bệnh mà còn lan truyền thông tin sai lệch về Selena”…, một số người để lại bình luận.

Sau đó, đại diện của kênh Peacock đã gửi lời xin lỗi đến Selena Gomez và người hâm mộ của cô: “Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không có ý định khơi lại câu chuyện sức khỏe của Selena Gomez. Chúng tôi đã liên lạc với ê-kíp của cô ấy và quyên góp cho tổ chức từ thiện của Selena”.

Selena Gomez từng bày tỏ lòng biết ơn với người bạn thân Francia Raisa trên trang cá nhân. Ảnh: The Guardian.

Selena Gomez lần đầu tiết lộ cô ghép thận hồi tháng 9/2017. Nữ ca sĩ chia sẻ cô đã được bạn thân Francia Raisa hiến thận sau quãng thời gian chiến đấu với bệnh lupus.

“Không có từ ngữ nào diễn tả được lòng biết ơn đối với người bạn xinh đẹp Francia Raise của tôi. Cô ấy đã tặng cho tôi món quà đặc biệt bằng cách hiến một bên thận cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn”, Gomez chia sẻ trên trang cá nhân.