Khán giả bội thực về phim Người Dơi

"The Batman" của Robert Pattinson có thể được xem là tác phẩm thành công. Song, nhà sản xuất không cần gấp rút ra phần tiếp theo vì điều đó dễ khiến khán giả bội thực.

Theo Independent, với The Batman của Robert Pattinson và việc Ben Affleck và Michael Keaton sắp trở lại trong The Flash, hình ảnh nhân vật hiệp sĩ bóng đêm đột nhiên có mặt khắp mọi nơi.

"Sau những bộ phim hay nhất về Batman, đã đến lúc để nhân vật này được nghỉ ngơi, và đây cũng chính là thời điểm hoàn hảo", cây bút Chris Edwards bình luận.

The Batman của Robert Pattinson đang thành công về mặt doanh thu phòng vé. Ảnh: Warner Bros..

Hành trình chinh phục khán giả của Người Dơi

Nhà phê bình Chris Edwards cho rằng bộ phim The Batman (Matt Reeves đảm nhận) đang ra rạp là tác phẩm hay. Trước đó, bộ ba phim về hiệp sĩ bóng đêm của đạo diễn Christopher Nolan để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả.

The Batman có thời lượng khá dài, gần ba giờ đồng hồ, nhưng nhìn chung đây là bộ phim mà nhiều khán giả mong đợi - một tác phẩm đen tối về tỷ phú Bruce Wayne trông như gã tâm thần vì ăn mặc như con dơi.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Zing, đạo diễn Matt Reeves thừa nhận ông áp lực khi xây dựng hình tượng Batman mới.

"Tôi là người hâm mộ của Batman. Thử thách của chúng tôi là xây dựng trên màn ảnh nhân vật hiệp sĩ bóng đêm vừa gần với xuất thân của anh trên trang truyện, nhưng cũng phải có sự mới mẻ, màu sắc độc đáo. Thử thách chính là tìm ra tỷ lệ hòa trộn cân bằng hai yếu tố này. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được, và đó chính là thành tựu lớn nhất mà ê-kíp đạt được", đạo diễn nói.

Robert Pattinson trong tạo hình hiệp sĩ bóng đêm của thành phố Gotham. Ảnh: Warner Bros..

Tuy The Batman không sử dụng phương pháp của Marvel là sản xuất nhiều phần phụ để “khiêu khích” khán giả. Song, mỗi khi xem một bộ phim về Người Dơi, người xem tự biết còn nhiều điều sẽ xảy ra.

Vai khách mời The Joker của Barry Keoghan trong phim được nhiều người dự đoán trở lại vào một ngày nào đó để đối đầu Batman của Robert Pattinson.

Cả nam diễn viên và đạo diễn Matt Reeves đều mong muốn làm bộ ba về thành phố Gotham. Điều này sẽ khiến khán giả chứng kiến độ phủ sóng của Người Dơi trên màn ảnh rộng (có thể là series truyền hình) suốt thập kỷ còn lại.

Đó là chuyện tương lai và hướng đi của Matt Reeves. Nhìn gần hơn, Ben Affleck sẽ xuất hiện với tư cách Hiệp sĩ bóng đêm trong The Flash, Michael Keaton tái hiện hình ảnh Người Dơi trong bộ phim Batgirl sắp ra mắt. Điều đó khiến nhiều khán giả cảm thấy họ thực sự đạt đến giới hạn về Người Dơi.

Đã đến lúc Người Dơi nên được nghỉ ngơi

Trong vài thập kỷ qua, Batman hầu như không có thời gian để thở. Hiệp sĩ bóng đêm của thành phố Gotham xuất hiện trên màn ảnh rộng tổng cộng 12 lần. Con số trên không bao gồm loạt phim hoạt hình hoặc series dài tập chiếu cho các gia đình.

Trung bình mỗi 2,5 năm sẽ có bộ phim điện ảnh về Người Dơi xuất hiện. So sánh một cách thú vị, phim về Batman xuất hiện đều đặn hơn cả World Cup. Và khi nhồi nhét quá nhiều phim về Người Dơi, bao gồm các phần tiếp theo và khởi động lại trong một thời gian ngắn, khán giả sẽ cảm thấy bội thực.

Trong số các tác phẩm hay về Người Dơi, bộ ba phim về Batman của Christopher Nolan gồm Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012) tạo hiệu ứng phòng vé lẫn tiếng tăm cho nhân vật.

Trong thời gian 7 năm (2005-2012), Christopher Nolan làm dịu cơn khát về Người Dơi của khán giả. Đạo diễn đã đi theo hướng tiếp cận tốt nhất có thể về nhân vật.

Chỉ vài năm sau, sự thụt lùi về nhân vật của Zack Snyder trong Batman v Superman: Dawn of Justice và Justice League, nhân vật này một lần nữa thấy mình cần được sửa chữa.

The Batman đã chứng minh điều đó. Những gì một siêu anh hùng cần là có kỳ nghỉ dài để tự hoàn thiện mình. Các nhà làm phim và đạo diễn cũng cần thời gian làm những điều tốt nhất để xây dựng hình tượng nhân vật hoàn hảo.

Bộ ba phim về Người Dơi trước đó của Christopher Nolan thành công vang dội. Ảnh: Warner Bros..

Trong bối cảnh các chuyên gia lo sợ khán giả bội thực về Người Dơi, đạo diễn Matt Reeves tuyên bố với người hâm mộ rằng phần ngoại truyện của series The Batman bị hủy bỏ. Câu chuyện xoay quanh lực lượng cảnh sát của thành phố Gotham không có cơ hội ra mắt.

“Tôi từng thực hiện dự án truyền hình về lực lượng cảnh sát Gotham nhưng giờ không còn nữa. Dự án đã bị dừng. Chúng tôi không tiếp tục với nó nữa”, Matt Reeves nói trong chương trình Happy Sad Confused.

Tháng 7/2020, đạo diễn Matt Reeves thông báo anh đang hợp tác với đạo diễn Terence Winter của Boardwalk Empire để xây dựng series ngoại truyện đầu tiên cho The Batman. Loạt phim hứa hẹn khám phá sâu hơn hoạt động tham nhũng bên trong thành phố Gotham cũng như xây dựng “vũ trụ Batman mới trải dài trên nhiều nền tảng”.

Trước đó, tại sự kiện DC Fandom 2020, Reeves mô tả series là phần tiền truyện, khai thác các sự kiện khi Batman lần đầu xuất hiện với tư cách hiệp sĩ bóng đêm. Trong cuộc phỏng vấn của The Cyber Nerds, đạo diễn The Batman nói HBO và Warner Bros. tập trung phát triển dự án suốt hai năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn của Zing, khi được hỏi liệu The Batman phát triển thành chùm phim ba phần giống với cách đạo diễn Christopher Nolan đã làm hay không, đạo diễn Reeves nói "không chắc".

"Rất tiếc là tôi chưa đưa ra câu trả lời cho bạn ngay lúc này. Có quá nhiều ý tưởng và câu chuyện đang được ấp ủ. Ý tưởng mới tạo điều kiện cho các nhà làm phim cơ hội được khám phá nhân vật theo cách khác thường", đạo diễn nói với Zing.

The Batman hiện tại được xem là chiến thắng lớn. Phim thu về 128,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu và trở thành tựa phim có doanh thu cao thứ hai trong đại dịch sau Spider-Man: No Way Home.

Hiện tại, The Batman thu 296,7 triệu USD trên toàn cầu, theo Box Office Mojo. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc Người Dơi phải ngay lập tức sản xuất phần tiếp theo. Khoảng cách 8 năm giữa Batman & Robin (1997) và Batman Begins (2005) chính là điều mà hiệp sĩ bóng đêm cần.

“Giờ đây, chúng ta có lời giải thích chính xác mà khán giả đang chờ đợi. Đã đến lúc Batman nên vào lại hang dơi một lần nữa để chờ đợi cơ hội tỏa sáng”, cây bút Chris Edwards của Independent viết.