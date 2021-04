Khẩn cấp đưa 12 thuyền viên mắc Covid-19 vào đất liền

Chủ tàu Dai Duong Sea cho biết trạng thái tâm lý của các thuyền viên bất ổn và cần nơi cách ly, điều trị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 29/4, tỉnh này vừa tiếp nhận điều trị 12 thuyền viên tàu Dai Duong Sea dương tính với virus SARS-CoV-2.

12 người này được chuyển đến điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 6 thuyền viên còn lại trên tàu được cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, qua làm việc, chủ tàu cho biết trạng thái tinh thần của các thuyền viên này đang rất bất ổn, hết sức lo lắng. Chủ tàu đã đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho các thuyền viên này được cách ly, điều trị để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, tránh các tình huống xấu nhất có thể xảy ra trên biển.

Lực lượng y tế của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM tăng cường giám sát trên biển. Ảnh minh họa: CTV.

Tàu Dai Duong Sea có trọng tải toàn phần gần 4.400 tấn cùng 18 thuyền viên, quốc tịch Việt Nam, đi từ cảng Sampit - Indonesia. Trong thời gian tàu đi đến cảng Bourbon (Bến Lức, Long An) để trả hàng, cơ quan y tế phát hiện một số thuyền viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng, đồng thời là từ vùng dịch nước ngoài về.

Ngành y tế tỉnh Long An đã yêu cầu tàu neo đậu tại vị trí H08 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu để lấy mẫu xét nghiệm 18 thuyền viên. Ngày 27/4, Bệnh viện Đa khoa Long An báo cáo kết quả có 12/18 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo quy định Luật Hàng hải Việt Nam, các thuyền viên này sẽ phải được đưa vào cách ly và điều trị tại tỉnh Long An do lịch trình tàu về cảng Bourbon (Bến Lức, Long An).

Chiều 28/4, UBND tỉnh Long An đã có văn bản gửi UBNB tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc hỗ trợ điều trị và cách ly y tế cho các thuyền viên trên. Trong tình huống cấp bách này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận đưa những người này lên đất liền để cách ly, điều trị Covid-19.

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 101 bệnh nhân mắc Covid-19. Tất cả là người nhập cảnh, không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng.

Số bệnh nhân đang điều trị là 17, trong đó, 4 tường hợp là công dân Việt Nam từ Nga về cách ly tại Cao đẳng Quốc tế Vabis; một trường hợp là thuyền viên người Philippines trên tàu nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 ngày 23/4 và 12 thuyền viên trên tàu vừa tiếp nhận.