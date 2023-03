Khám xét trung tâm đăng kiểm ở Nha Trang

Hàng chục cảnh sát có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 7901S, sau đó thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu tại Trung tâm đăng kiểm 7901S. Ảnh: Kim Sơn.

Chiều 2/3, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, xác nhận hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khám xét trung tâm đăng kiểm 79 ở đường Nguyễn Phong Sắc, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Việc khám xét được bắt đầu từ 14h cùng ngày. Nhiều cảnh sát có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 79, sau đó thu giữ nhiều tài liệu.

Theo nguồn tin của Zing, việc khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nói trên để phục vụ công tác điều tra về dấu hiệu sai phạm trong quá trình hoạt động của cơ quan này. Cảnh sát chưa công bố cụ thể về vụ việc.

Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện khi kiểm tra phương tiện di chuyển trên đường. Đến nay, công an các tỉnh, thành phố trên nước đã khám xét hơn 60 đơn vị đăng kiểm, khởi tố hơn 300 bị can về 5 tội danh. Trong số đó có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Tại Khánh Hòa, hồi tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải về việc phối hợp cung cấp hồ sơ liên quan đến hoạt động tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7901S và Chi nhánh tại TP Cam Ranh.