Khám xét thêm một trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM

Hàng chục cảnh sát thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nằm trên quốc lộ 22.

Chiều 29/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-14D, nằm trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn. Động thái này nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra sai phạm của các trung tâm đăng kiểm mà Công an TP.HCM đã khám phá.

Khoảng 14h cùng ngày, hàng chục cảnh sát có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm 50-14D. Bên ngoài trung tâm, nhiều lớp bảo vệ dựng lên, không cho người lạ đến gần hay quay phim, chụp hình. Nhiều cảnh sát mặc sắc phục vào bên trong thực hiện khám xét.

Cảnh sát đang lấy lời khai những người liên quan để mở rộng điều tra.

Cảnh sát có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm 50-14D để thực hiện khám xét. Ảnh: T.L.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố 43 người về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngoài 4 tội danh trên, cảnh sát còn đang làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Còn tại Bắc Ninh, hôm 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D ở huyện Quế Võ. Sau khi làm rõ hành vi nhận hối lộ của những người liên quan, ngày 29/12, Công an Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ, quyết định khởi tố 14 bị can tại trung tâm này.