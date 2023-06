Khám xét nhà nguyên trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ

Việc khám xét nhà đối với ông Phan Văn Thắng là để phục vụ công tác điều tra về vụ án hình sự xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai.

Tối 12/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Thắng (SN 1956), nguyên Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, nguyên Chánh văn Phòng VKSND tỉnh Đồng Nai, tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa...

Việc khám xét nhà đối với ông Phan Văn Thắng là để phục vụ công tác điều tra về vụ án hình sự xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai. Em ruột của ông Thắng là Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế toán trường Đại học Đồng Nai vừa bị bắt tạm giam.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Thắng.

Trước khi bị bắt, ông Thanh liên tục có đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng Trung ương và tỉnh Đồng Nai về kết quả thiệt hại sai phạm về tài chính ở trường Đại học Đồng Nai gây thất thoát tài sản Nhà nước mà Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã kết luận số tiền lên đến 63 tỷ đồng . Sau đó, cơ quan Thanh tra vào cuộc và kết luận thiệt hại còn hơn 37 tỷ đồng .

Trước đó ngày 6/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp VKSND tỉnh thi hành hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (SN 1965), nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch trường Đại học Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai.