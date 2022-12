Khám xét công ty ghép ảnh nhạy cảm để đòi nợ ở TP.HCM

Ngày 19/11, Công an quận 12 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và một số đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12).