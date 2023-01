Khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Thái Bình

Nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an Thái Bình đã chia thành 2 tổ công tác khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ tại huyện Đông Hưng, TP Thái Bình.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc các phòng, ban công an tỉnh xem xét, điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện cơ giới xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, PC03, Công an tỉnh Thái Bình xác định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D trên đường Quang Trung (thuộc Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D tại thôn Nam Quán (xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu xảy ra tình trạng đưa và nhận hối lộ nhằm mục đích bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Công an đọc lệnh khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D. Ảnh: Bá Dương/Công Lý.

Cơ quan công an cũng xác định được một số chủ phương tiện ôtô đã có hành vi đưa hối lộ để được các nhân viên đăng kiểm bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện khám xét khẩn cấp cả 2 trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Thái Bình, thu thập nhiều tài liệu, máy móc thiết bị phục vụ công tác điều tra.

Tới cuối giờ sáng 18/1, việc khám xét vẫn đang được triển khai.