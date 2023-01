Khám xe chở pháo lậu phát hiện thêm lượng lớn ma túy

Ngày 15/1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tú (SN 1990, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy và pháo nổ.

Từ công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Long Thành đã bất ngờ kiểm tra ôtô biển số 60A- 877.xx do Nguyễn Anh Tú điều khiển khi đang đỗ tại đoạn đường ấp Xóm Gốc, xã Long An, Long Thành.

Nguyễn Anh Tú bị công an bắt giữ.

Kiểm tra trên xe, công an phát hiện có 7 bệ pháo kích thước 15x16 cm là loại pháo nhập lậu từ nước ngoài. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tú tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Công an tiếp tục phát hiện 21 bệ pháo hoa nổ, 76 viên pháo tròn.

Tổng số pháo công an thu giữ của Tú lên đến gần 30 kg. Ngoài ra Công an còn phát hiện 146 viên nén ma túy tổng hợp, một gói nylon chứa gần 100 g ma túy đá.

Số pháo lậu công an thu giữ của Tú.

Bước đầu nghi phạm khai nhận mua số ma túy và pháo lậu trên về để bán lại. Trên đường vận chuyển pháo lậu đi bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.