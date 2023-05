Khám phá và phát triển năng khiếu tại khóa hè quốc tế Summer Camp 2023

Mùa hè trở thành thời gian vàng để những công dân toàn cầu tương lai trang bị bộ kỹ năng cần thiết như sinh tồn, hội nhập, kỹ năng mềm, đặc biệt là “va chạm” thực tế với các bài học giá trị ngoài sách vở. Vì thế, Summer Camp 2023 được thiết kế dành riêng cho học sinh trường Quốc tế Á Châu (Asian School), với chuỗi chương trình đa dạng lĩnh vực, phù hợp lứa tuổi và nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ.

Tại Summer Camp2023, chương trình tiếng Anh được đội ngũ học thuật thiết kế nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện thông qua giáo dục công dân số, công dân toàn cầu và học tập liên văn hóa, theo dự án. Tiếng Anh không chỉ tích hợp trong các môn kỹ năng ngôn ngữ, mà còn được áp dụng xuyên suốt chương trình với đa dạng lĩnh vực từ nghệ thuật, toán học đến khoa học, tạo môi trường “du học tại chỗ” hấp dẫn và thú vị.

Ngoài ra, với tiêu chí “học mà chơi - chơi mà học”, Summer Camp 2023 giúp học sinh thỏa sức phát triển kỹ năng thể thao, ẩm thực, kịch, mỹ thuật… cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực. Các em sẽ khám phá, sáng tạo ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), lắp ráp - lập trình robot (STEM Robotics), tự tay thiết kế website để xây dựng các dự án. Học sinh cũng phát triển về thể chất với nhiều môn thể thao hấp dẫn như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, cầu lông… hay nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật qua tiết học kịch, âm nhạc, mỹ thuật, vũ đạo, thể hiện bản thân tại chương trình gala biểu diễn nghệ thuật.

Song song đó, chuỗi sự kiện ngoại khóa sôi động, mới lạ mỗi tuần tạo cơ hội khám phá, học hỏi và trưởng thành cho học sinh. Cụ thể, các em được trải nghiệm làm đầu bếp, xem phim và giao lưu cùng SIUBOT, quan sát động vật, Toy festival, hội trại, tham quan thực tế định hướng ngành nghề, hòa mình vào nông trại tươi mát, tìm hiểu nghề gốm truyền thống hay thực hành và phát triển kỹ năng sinh tồn cùng thiên nhiên.

Với chuỗi dự án học tập tăng cường tiếng Anh, thể thao, nghệ thuật, công nghệ, hoạt động trải nghiệm và phát triển kỹ năng mềm… Summer Camp 2023 hứa hẹn mang đến cho học sinh những góc nhìn độc đáo về thế giới xung quanh. Từ đó, các em vượt qua giới hạn bản thân, lưu giữ kỷ niệm và tiếp thêm năng lượng trước khi bước vào năm học mới.

Summer Camp 2023 khai giảng từ 15/6 đến 31/7. Mọi thắc mắc về Summer Camp 2023, độc giả có thể liên hệ trực tiếp tại hotline 0983572477 (bậc tiểu học IPS), 0931476077 (bậc trung học AHS); email: admission@asianintlschool.edu.vn hoặc website: www.asianintlschool.edu.vn.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện nghiên cứu Châu Á (IAS), Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Đây là một trong những hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học đầu tiên và uy tín tại Việt Nam.

Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến 12, đào tạo song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO), Common Core State Standards (Mỹ) cũng như thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng Các trường quốc tế (CIS) - Anh Quốc.

Theo thống kê của Asian School, tỷ lệ tốt nghiệp các bậc đạt 100%, học sinh liên tục ghi dấu ấn nổi bật, gặt hái giải thưởng cao tại những kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu, thể thao các cấp. Đến năm 2022, có 777 giải học sinh giỏi cấp quận, thành phố; 776 giải thể thao cấp quận, thành phố; gần 3.000 học sinh du học tại 492 trường danh tiếng ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục như Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…