Khám phá thiên nhiên Australia muôn màu

Không chỉ hấp dẫn bởi công trình hiện đại, đa dạng văn hóa, Australia còn thu hút du khách yêu thiên nhiên với vùng sa mạc trải dài, bãi biển hoang sơ và hòn đảo tuyệt đẹp.

Australia là quốc gia duy nhất trên thế giới bao phủ một lục địa. Với diện tích lớn thứ 6 trên thế giới, các khu vực tại Australia mang khí hậu đa dạng, hệ động thực vật độc đáo bậc nhất và những danh lam thắng cảnh chinh phục du khách khắp thế giới. Vùng đất cũng nổi tiếng là điểm đến an toàn, thân thiện. Chờ đón du khách khám phá là nét đa dạng trong văn hóa, dân tộc và môi trường sống.

Thời tiết đa dạng tạo trải nghiệm mới mẻ

Australia ở phía nam bán cầu nên các mùa tương đối khác biệt với nhiều nước phía bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam. Mùa xuân ở đây kéo dài trong khoảng tháng 9-11, mùa hè từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, mùa thu ở khoảng tháng 3-5 và mùa đông rơi vào tháng 6-8. Khám phá Australia mỗi mùa, du khách sẽ mang về một trải nghiệm thú vị.

Do kích thước rộng lớn, khí hậu mỗi vùng tại quốc gia này cũng có sự biến đổi và khác biệt nhất định. Vào mùa đông, nhiệt độ thường lạnh hơn ở phía nam, mùa hè khu vực phía bắc có khí hậu ấm áp và ẩm ướt hơn. Các thành phố lớn như Sydney, Canberra, Melbourne, Perth… có khí hậu được xác định thuộc khu vực ôn đới, nhiệt độ trung bình mùa hè ở khoảng 16-26 độ C cùng gió mát mẻ, mùa đông từ 6 đến 14 độ C.

Du khách nên tìm hiểu trước thông tin thời tiết tại khu vực mình ghé thăm.

Khoảng cách hàng nghìn km không phải rào cản ngăn du khách Việt khám phá đất nước thú vị này, đặc biệt khi Vietjet mở 2 đường bay thẳng nối TP.HCM với Melbourne và Sydney với giá vé chỉ từ 0 đồng hấp dẫn (chưa bao gồm thuế, phí) vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần từ nay đến hết ngày 25/10.

Hai đường bay mới mang đến cho du khách thêm lựa chọn khám phá xứ sở kangaroo tiết kiệm và chất lượng. Bạn có thể bay từ khắp Việt Nam đến Australia từ TP.HCM với ưu đãi nối chuyến nội địa chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Cùng với đó, du khách có thể chọn hạng vé SkyBoss Business, SkyBoss ưu đãi giảm 50% (chưa bao gồm thuế, phí) đến hết 25/5 và các hạng vé Deluxe, Eco với dịch vụ trọn gói mới lên đến 60 kg hành lý ký gửi. Bạn được phục vụ tiệc ẩm thực xanh organic suốt hành trình, miễn phí thay đổi hành trình bay, tặng bảo hiểm du lịch và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Du khách dễ dàng bay đến 2 thành phố lớn Sydney và Melbourne cùng Vietjet từ tháng 4. Ảnh: Ánh Dương.

Lựa chọn du lịch đa dạng

Do khác biệt về thời tiết, Australia là điểm đến được nhiều người Việt lựa chọn khi lên kế hoạch “đi trốn” giữa mùa đông hay tận hưởng thời tiết vào hè sôi động.

Trong các điểm đến, Sydney hay Melbourne được nhiều người yêu thích hơn cả. Không phải thủ đô, các thành phố này được biết đến trung tâm kinh tế, văn hóa của Australia với cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo ấn tượng.

Đến Sydney, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm check-in, thăm thú nhà hát Opera House hình vỏ sò - một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất thế giới. Để hiểu được kiến trúc độc đáo cả bên trong lẫn bên ngoài, du khách nên tham dự một buổi diễn tập hoặc biểu diễn thực tế tại đây.

Du khách nên lên kế hoạch ghé thăm chợ Nữ Hoàng Victoria. Ảnh: Visit Victoria.

Nhiều du khách cho rằng văn hóa của một địa phương được thể hiện rõ nét và sống động nhất tại một khu chợ truyền thống. Ở Melbourne, chợ Nữ Hoàng Victoria là một trong những địa điểm quan trọng nên có trong danh sách tham quan với đủ loại trái cây, hải sản tươi, đặc sản địa phương. Bạn có thể lên kế hoạch thăm thú quảng trường Federation, tháp Eureka, tàu lửa hơi nước Puffing Billy…

Không dừng lại ở “tác phẩm” tạo nên bởi bàn tay con người, đất nước này tràn đầy vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng từ Uluru - địa danh nổi tiếng với khối đá sa thạch đỏ cao 348 m giữa sa mạc, rừng nhiệt đới, biển cát trắng hoang sơ, rạn san hô Great Barrier màu sắc.

Nằm cách khu trung tâm Sydney khoảng 8 km, Bondi là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu biển cả, thích hoạt động sóng, bơi lội hay tập yoga. Ở đây, du khách có thể vừa bơi lội vừa chơi đùa với những con sóng biển tràn vào từ vách bể.

Thế giới dưới lòng đại dương ấn tượng tại rạn san hô Great Barrier. Ảnh: Passions Of Paradise.

Rạn san hô Great Barrier là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng 30.000 bãi đá ngầm riêng lẻ và 900 hòn đảo kéo dài 2.600 km ở vùng biển ngoài khơi Queenlands. Nơi đây được công nhân là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1981.

Nếu yêu thích giá trị lịch sử, thiên nhiên và những biểu tượng mang tính kỳ quan, Uluru - hay còn gọi là Ayers Rock - là lựa chọn bạn nên tham khảo. Khối đá nằm trong vườn quốc gia Uluru - Kata Tjuta nổi bật với khả năng biến đổi màu sắc theo điều kiện thời tiết, khí hậu và những thời điểm khác nhau trong ngày.

Còn rất nhiều điều lý thú chờ du khách khám phá tại xứ sở kangaroo. Tuy nhiên, để có chuyến du lịch trọn vẹn trải nghiệm nhất, bạn nên tìm hiểu thời tiết khu vực mình ghé thăm cũng như visa, giấy tờ tùy thân, vật dụng cần thiết. Việc đặt vé máy bay, phòng khách sạn sớm giúp du khách chủ động trong lịch trình và tiết kiệm chi phí đáng kể.