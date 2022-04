Khám phá thế giới giải trí đa sắc trên K+ tháng 4

Truyền hình K+ mang đến nhiều chương trình thể thao và phim ảnh hấp dẫn, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn dịp cuối tuần, nghỉ lễ trong tháng 4.

Những chương trình hấp dẫn ở các lĩnh vực thể thao và phim ảnh lên sóng Truyền hình K+ trong tháng 4 được kỳ vọng mang đến thế giới ngợp giải trí, phục vụ đa dạng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Các giải thể thao châu Âu hấp dẫn

Tháng 4 luôn là thời điểm Premier League hấp dẫn nhất khi cuộc đua vô địch và top 4 bước vào giai đoạn then chốt. Đó là những cuộc chạm trán đỉnh cao giữa Liverpool - Man Utd (2h ngày 20/4), Chelsea - Arsenal (1h45 ngày 21/4), Arsenal - Man Utd (18h30 ngày 23/4)… Các diễn biến hấp dẫn nhất của Premier League đều được phát sóng độc quyền và trực tiếp trên Truyền hình K+, giúp các fan bóng đá dễ dàng tận hưởng những ngày nghỉ lễ dài.

Man City và Liverpool đang so kè quyết liệt trên đỉnh bảng xếp hạng với cách biệt 1 điểm. Sau trận hòa 2-2 hôm 10/4, 2 đội sẽ phải nỗ lực hết mức ở những vòng đấu cuối nếu muốn chạm tay vào chức vô địch mùa này.

Man City - Liverpool được xem là trận cầu kinh điển ở xứ sở sương mù những năm gần đây.

Cuộc đua top 4 cũng gay cấn không kém khi 2 đại diện thành London là Tottenham và Arsenal đang bám đuổi quyết liệt cho vị trí thứ 4. Arsenal hiện kém đối thủ 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Ngoài việc so kè nhau, cả hai cũng phải cảnh giác với những đối thủ đứng sau là West Ham và Man Utd. Chỉ một sai lầm cũng đủ khiến Arsenal và Tottenham mất tấm vé dự Champions League mùa tới.

Sân chơi Tennis cũng hứa hẹn sôi động với giải đấu thuộc hệ thống ATP: Rolex Monte-Carlo Masters (11-17/4), Barcelona Open Banc Sabadell (18-24/4), Serbia Open (21-24/4).

Bên cạnh đó, các giải golf trên Truyền hình K+ được kỳ vọng biến tháng 4 của những người yêu thể thao trở nên sôi động với hệ thống PGA Tour RBC Heritage (15-18/4), Zurich Classic of New Orleans (22-25/4) và Mexico Open at Vidanta (29/4-2/5).

Giải đua xe Formula1 - môn thể thao tốc độ thời thượng được yêu thích nhất thế giới - chờ đón chặng đấu hấp dẫn diễn ra trong tháng 4 là Rolex Gran Premio del Made in Italy e Dell'Emilia Romagna (22-24/4). Ngoài ra, Truyền hình K+ còn phát sóng giải đua xe đáng chú ý khác là WRC Croatia Rally 2022 (23-24/4).

Khán giả đam mê tốc độ được tận hưởng những trải nghiệm nghẹt thở trên Truyền hình K+.

Khán giả yêu thích võ thuật cũng sẽ khó lòng rời mắt khỏi màn hình TV nếu không muốn bỏ lỡ loạt sự kiện hấp dẫn như UFC Fight Night 98 (17/4) hay UFC Fight Night 99 (24/4).

“Vũ trụ phim ảnh” đáp ứng mọi nhu cầu

Nếu những chương trình thể thao của có thể chinh phục phái mạnh, “vũ trụ phim ảnh” đồ sộ và hấp dẫn hứa hẹn chiều lòng hội chị em.

Nhỏ to chốn văn phòng (Office Gossip) phát sóng vào 20h thứ hai và thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ 18/4 là series “made in Vietnam” dành cho những fan của thể loại sitcom.

Phim khai thác những khía cạnh dân văn phòng gặp như cơm bữa nhưng dưới cách thể hiện của các nhân viên khác thường: Thùy Anh (xuất hiện trong Đập cánh giữa không trung, Gái già lắm chiêu), Ma Ran Đô, Thạch Thảo, Thùy Dương, Minh Khánh, Văn Hưng, Phúc Toàn,... Bên cạnh đó, phim còn có sự xuất hiện của dàn sao hạng A: Hương Giang Idol, Vũ Khắc Tiệp, Trang Khàn, H'Hen Niê, Phương Nam (Sài Gòn Tếu),…

Nhỏ to chốn văn phòng được thực hiện theo phong cách của các drama Hàn Quốc đình đám, quay, dựng và phát sóng song song. Phim hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Nhỏ to chốn văn phòng có nhiều tình huống hài hước cùng những câu chuyện lạ mà quen.

Ngoài ra, Truyền hình K+ còn phát sóng các bom tấn hành động mãn nhãn như John Wick 3 (20h ngày 22/4), Điệp viên 007 - Những điều chưa kể (20h ngày 28/4) hay tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn như Chuyện tình của Jane (20h ngày 24/4), Oppa phiền quá nha (20h ngày 29/4).

Truyền hình K+ hứa hẹn đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí của các thành viên trong gia đình. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn trong dịp cuối tháng 4, khi mọi người chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài để thoải mái tận hưởng các chương trình giải trí hấp dẫn, đa dạng và độc quyền.