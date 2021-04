Khám phá resort diễn ra liveshow của Dương Triệu Vũ

Vừa qua, liveshow “Uyên uyển” của Dương Triệu Vũ có giá vé đến 50 triệu đồng diễn ra tại Four Seasons The Nam Hai - một trong những resort đẳng cấp nhất Việt Nam.

Liveshow có sự góp mặt của những sao Việt hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Như Quỳnh, Quang Dũng.

Không gian ấn tượng

Không phải ngẫu nhiên, Dương Triệu Vũ chọn Four Seasons The Nam Hai để tiếp nối chuỗi liveshow ấn tượng của mình. Bên cạnh những giá trị vượt ngoài trải nghiệm âm nhạc, đây là cách nam ca sĩ gửi gắm tình cảm đến mảnh đất quê hương. Sau liveshow “Dạ nguyệt” thành công tại thành phố biển Nha Trang - nơi gắn liền tuổi thơ của anh, điểm đến Quảng Nam thể hiện nỗ lực của nam ca sĩ trong việc hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch Hội An.

Sân khấu vườn địa đàng “Uyên uyển” được dàn dựng công phu và hoành tráng.

Four Seasons The Nam Hai trở thành lựa chọn phù hợp bởi không gian tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người Việt nói chung và Hội An (Quảng Nam) nói riêng. Cùng với đó, thương hiệu danh tiếng thế giới Four Seasons có bề dày lịch sử trên 60 năm phát triển, đảm bảo mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Nơi cảm xúc thăng hoa

Cách Hội An khoảng 15 phút đi ôtô, khu nghỉ dưỡng tọa lạc bên bãi biển Hà My nguyên sơ được bình chọn là “một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh” bởi tạp chí Forbes. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây quyến rũ, phản chiếu vẻ đẹp vượt thời gian của phố cổ.

Lối kiến trúc tinh tế và hài hòa với thiên nhiên.

Ấn tượng đầu tiên của The Nam Hai nằm ở kiến trúc tinh tế, đậm dấu ấn truyền thống duyên hải miền Trung. Khu nghỉ dưỡng gồm 100 căn biệt thự sang trọng, lấy cảm hứng từ phong cách nhà vườn xứ Huế, ẩn mình giữa vườn dừa rộng 35 ha và sắp xếp khéo léo trên 5 khu vịnh hình móng ngựa, tối ưu hóa tầm nhìn ra biển Đông.

Điểm nhấn khác là khối kiến trúc ba hồ bơi vô cực nối tiếp từng bậc, trải dài xuống biển. Bắt đầu với hồ bơi gia đình có hệ thống làm ấm nước vào mùa đông, tiếp đến hồ bơi phân làn, cuối cùng hồ bơi sát biển tĩnh lặng có kích cỡ tiêu chuẩn Olympic dành cho người lớn.

Hồ bơi tại The Nam Hai là một trong những hồ bơi đẹp nhất thế giới theo Architectural Digest.

Bao quanh bởi những hàng dừa lộng gió, điểm xuyết lồng đèn Hội An và thác nước theo quy tắc phong thủy cùng hình ảnh chiếc lu quen thuộc gợi nhắc văn hóa lúa nước Việt Nam, khối 3 hồ bơi thuộc top đẹp nhất thế giới do tạp chí kiến trúc Architectural Digest bình chọn.

The Nam Hai mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn thế giới, đồng thời vẫn đậm bản sắc Việt với thông điệp ý nghĩa và nhân văn. Đây cũng là điều giúp Four Seasons trở nên khác biệt, luôn chú trọng tinh hoa văn hóa và con người địa phương, kiến tạo sự kết nối tại nơi đặt chân đến.

The Heart of the Earth Spa truyền thông điệp đầy ý nghĩa.

Khu nghỉ dưỡng lồng ghép khéo léo bài học của vị thiền sư danh tiếng vào trải nghiệm. Đầu tiên, bài trị liệu spa tại The Heart of the Earth Spa xây dựng dựa trên 3 phẩm chất của “mẹ Trái Đất” nhắc đến trong cuốn Tâm tình gửi đất mẹ: Sự sáng tạo, vững chãi và không phân biệt. Kết hợp liệu pháp âm thanh Chén hát pha lê mang âm hưởng thiên nhiên, giúp khách tìm thấy “mẹ Trái Đất bên trong mình”.

Ngoài ra, mỗi tối khi ánh hoàng hôn dần tắt, hoạt động “Chúc Trái Đất ngủ ngon” mang đến cơ hội trải nghiệm lối sống gạt bỏ lo âu thường ngày, đắm chìm vào âm thanh diệu kỳ. Qua đó, du khách có thể gửi tâm tư đến “mẹ Trái Đất” qua chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên đầm sen.

Khu nghỉ dưỡng dạt dào bản sắc văn hóa Việt.

Four Seasons The Nam Hai không chỉ là nơi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng bên biển, mà còn giúp thấu hiểu và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.