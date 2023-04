Khám phá Phú Quốc United Center trên tuyến xe VinBus ‘4 không’

Chính thức đi vào hoạt động, những tuyến xe điện VinBus “4 không” trở thành phương tiện chuyên chở giúp nối dài chuỗi trải nghiệm đặc biệt tại Phú Quốc United Center.

Đáp chuyến bay xuống Sân bay Phú quốc lúc 17h30, Thu Trang (31 tuổi, Hà Nội) di chuyển vài bước chân sang phía đối diện sảnh ngoài là đã đến được bãi đỗ xe VinBus. Xe đang chờ khách sẵn. Sự niềm nở, thân thiện và chu đáo của bác tài từ việc cúi chào đến phụ xếp va li gọn gàng cũng đủ khiến cô “tan chảy” với dịch vụ 5 sao mới toanh trên đảo ngọc.

“Trước khi đến Phú Quốc đợt này, bạn bè tôi đã nhắn nhủ nhất định phải đi VinBus để cảm nhận được sự tiện lợi với trải nghiệm ‘4 không’ độc đáo. Giờ thì tôi đã hiểu”, Trang chia sẻ.

Không lo lắng về phương tiện đi lại

Theo Thu Trang, đây là cái “không” đầu tiên khiến cô hài lòng nhất với VinBus. Không còn cảnh tìm kiếm, chờ đợi các chuyến xe trung chuyển đường dài, VinBus giúp cô di chuyển miễn phí từ sân bay đến điểm trung tâm nhất của đảo ngọc và đích cuối là Phú Quốc United Center.

“Tôi được tư vấn rằng xe dừng ở 27 điểm với thời gian di chuyển khoảng 60-70 phút trước khi đến Grand World, nhưng tôi thấy thời gian di chuyển thực tế ngắn hơn vì cung đường rất thông thoáng. Các điểm dừng đa phần là những nhà hàng ẩm thực, khách sạn, homestay nổi tiếng như The Home Pizza, Bittersweet and Co, quán Hải sản Xin chào, Chen Sea… cho thấy sự tâm lý và chiều khách của VinBus, dù khách có lưu trú ở quần thể Vinpearl hay không”, Thu Trang nhận định.

VinBus với lộ trình di chuyển đa dạng, tần suất liên tục.

Đến Phú Quốc vào cuối giờ chiều, di chuyển bằng VinBus cũng giúp Trang ngắm trọn khoảnh khắc hoàng hôn nổi tiếng Phú Quốc. Khung cửa kính rộng mở của xe giúp cô được “tắm” trong ánh ráng chiều đỏ rực.

Với việc cập nhật liên tục lịch trình, điểm đón, giờ đến của tuyến xe trên app, cùng tần suất 10-20 phút/chuyến cho các chuyến giờ cao điểm và 30 phút/chuyến trong giờ thấp điểm, VinBus giúp các du khách như Trang dễ dàng lên kế hoạch vui chơi phù hợp mà không lo về phương tiện đi lại.

“Trên tuyến VinBus có một điểm dừng là Sùng Hưng cổ tự chỉ cách chợ đêm Dương Đông vài bước chân. Buổi tối cuối cùng tại Vinpearl, tôi cùng bạn bắt VinBus đến đây để ‘phá đảo’ chợ Dương Đông trước khi quay lại Hà Nội”, Thu Trang chia sẻ.

Không mệt mỏi với những tiện nghi trong xe

Sau một hành trình dài bay đến Phú Quốc, không gì lý tưởng hơn việc được ngồi trên một chiếc xe êm ái, thông thoáng, không mùi và đặc biệt có nơi sạc pin cho chiếc điện thoại sắp sập nguồn. VinBus như “người bạn” đồng hành tâm lý khi mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, mát lạnh, sạch thơm, đặc biệt là không mùi. Bầu không khí thông thoáng trong xe giúp du khách thoải mái tận hưởng cảnh đẹp của Phú Quốc khi di chuyển.

Xe tích hợp nhiều tiện nghi hiện đại, thông thoáng và đặc biệt không mùi dầu.

Kế thừa loạt công nghệ hiện đại từ các mẫu xe điện của VinFast, VinBus sở hữu nhiều trang thiết bị tiên tiến, đơn cử là hệ thống cửa lên xuống tự hạ và nâng gầm được thiết riêng cho xe lăn, xe nôi trẻ em. Xe cũng tích hợp cổng sạc USB, Wi-Fi mạnh, hành khách có thể tận dụng thời gian di chuyển để sạc pin điện thoại hay tra cứu thông tin lịch trình vui chơi.

Không mất phí, dịch vụ 5 sao

“Quan niệm ‘cái gì miễn phí chưa chắc đã tốt’ không hề đúng với VinBus” là nhận định của Thu Trang sau 4 ngày trải nghiệm VinBus liên tục. Cô cho biết thời điểm xe đón khách từ sân bay Phú Quốc về Grand World, rất nhiều hành khách vẫn chưa tin rằng xe miễn phí, cứ hỏi đi hỏi lại nhân viên: “Xe to đẹp, chỗ ngồi rộng thoáng, điều hòa mát như này mà chạy hơn 30 km về khách sạn sao lại không lấy tiền?”.

Khi xe trả khách tại Grand World, mọi người mới thực sự tin rằng chuyến đi hoàn toàn miễn phí, và những trải nghiệm tốt đẹp trên suốt hành trình hơn 60 phút là món quà “5 sao” VinBus dành tặng du khách đến với “thành phố không ngủ”.

Cả du khách Việt và quốc tế đều cảm thấy thoải mái khi trải nghiệm xe.

Thu Trang kể lại kỷ niệm thú vị khi di chuyển bằng VinBus, một vị khách lớn tuổi quá hào hứng với trải nghiệm trên xe nên ngay khi đặt chân xuống bãi đỗ chung, đã gọi video về cho người con ở nhà và khoe “Đi VinBus thích lắm con ơi, mát - sạch - thơm lại còn miễn phí”.

Không khói vì tương lai xanh

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, VinBus “không khói” giảm việc phát thải trực tiếp ra môi trường, nhờ vậy góp phần giữ gìn, bảo vệ bầu khí quyển nói chung và tại Phú Quốc nói riêng.

Được UNESCO ghi nhận là “Khu dự trữ sinh quyển của thế giới”, Phú Quốc mỗi năm đón hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới, khiến lượng phát thải từ xe cộ chuyên chở trở thành vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, với hàng chục tuyến xe điện VinBus hoạt động liên tục qua nhiều tuyến đường nội đô và tại Phú Quốc United Center, lượng CO2 thải ra môi trường từ nay sẽ giảm đến tối thiểu, giúp không gian xanh tại Phú Quốc thêm trong lành.

Xe điện VinBus giúp giảm phát thải CO2 ra môi trường.

“Ý nghĩa vì môi trường của xe điện nói chung và VinBus nói riêng là thứ tôi trân trọng nhất khi trực tiếp trải nghiệm dịch vụ này. Về Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ kêu gọi người thân, bạn bè thường xuyên sử dụng VinBus khi di chuyển ở thủ đô lẫn lúc du lịch ở Phú Quốc, như một cách chung tay hành động vì tương lai xanh”, Thu Trang khẳng định.