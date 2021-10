Khám phá ‘nơi làm việc tốt nhất châu Á’ của Lazada Việt Nam

Lazada Việt Nam là nền tảng thương mại điện tử duy nhất tại thị trường Việt Nam 3 năm liên tiếp được tạp chí HR Asia bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Chia sẻ về giải thưởng này, bà Văn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Nhân sự Lazada Việt Nam - cho biết nhân sự là tài sản lớn nhất của Lazada. Nếu không có đội ngũ nhân sự tài năng và nhiệt huyết, doanh nghiệp khó thực hiện các chiến lược, cũng như tận dụng khả năng công nghệ và logistics để thúc đẩy sự phát triển thương mại kỹ thuật số tại Việt Nam và Đông Nam Á.

“Chúng tôi cảm ơn HR Asia đã ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhân sự và chiến lược thu hút nhân tài của chúng tôi. Lazada sẽ tiếp tục phấn đấu vì môi trường làm việc trao quyền - nơi nhân viên có cơ hội học tập, trải nghiệm, phát triển, thúc đẩy nền văn hóa cởi mở và minh bạch”, bà Hạnh chia sẻ.

Thúc đẩy tiềm năng mỗi nhân viên

Tạo lập môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo là một trong những tiêu chí hàng đầu trong chiến lược phát triển nhân lực của nền tảng TMĐT này. Tại đây, mỗi nhân viên được tạo điều kiện học tập, trải nghiệm và thử thách bản thân trong lĩnh vực TMĐT.

Chuỗi chương trình đào tạo mang đến kiến thức bổ ích cho nhân viên.

Theo đó, các bạn trẻ được trang bị thêm kỹ năng cho các nhà lãnh đạo tương lai thông qua chương trình “Lazada Learning”, “Learning Festival” được tổ chức hàng năm. Tại chương trình, các diễn giả trong và ngoài công ty sẽ truyền cảm hứng học tập cho nhân viên, trao đổi đa dạng chủ đề như "The urge of learn, unlearn, relearn" (tầm quan trọng của việc học), "Numerology" (thần số học), "Resilience and stress management" (kiểm soát căng thẳng).

Riêng với nhân sự cấp trung, Lazada có chương trình Phát triển Lãnh đạo (LEAP) để bồi dưỡng năng lực, trang bị kỹ năng cho các nhà lãnh đạo tương lai.

Ngoài ra để tạo điều kiện cho người trẻ tài năng, yêu thích lĩnh vực TMĐT và muốn gia nhập doanh nghiệp, công ty ra mắt chương trình “Lazada Forward Youth 2021” với nhiều hoạt động thú vị.

“Forward Youth” là chương trình chiêu mộ nhân tài của Lazada.

Ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần

Khi dịch Covid-19 trở nên căng thẳng, Lazada triển khai chương trình “Covid care 2.0” để đảm bảo sức khoẻ của nhân viên và cộng đồng.

Chương trình giới thiệu loạt biện pháp bảo đảm an toàn như thực hiện chính sách làm việc tại nhà; tổ thức tiêm vaccine; trang bị kit bảo vệ sức khoẻ; chính sách đặc biệt cho nhân viên F0; xây dựng buồng khử khuẩn tại kho hàng; gửi tặng mặt hàng thiết yếu cho nhân viên…

Lazada triển khai tiêm chủng cho nhân viên.

Bên cạnh đảm bảo lợi ích và tạo môi trường làm việc thoải mái, Lazada chú trọng các hoạt động tăng cường sức khoẻ nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên. Vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, doanh nghiệp kết hợp HLV California Fitness & Yoga livestream hướng dẫn tập thể dục cho nhân sự.

Góp phần tạo gắn kết nội bộ, nhất là trong giai đoạn làm việc tại nhà, Lazada tổ chức chương trình “Townhall” nhằm tôn vinh cá nhân, tập thể ưu tú với kết quả công việc nổi bật trong quý. Bên cạnh đó, nhân viên có thể tham gia gameshow trực tuyến trong giờ làm việc để thư giãn và nhận những phần quà thú vị.

Đề cao vai trò cá nhân

Văn hoá doanh nghiệp của Lazada đề cao vai trò cá nhân, cũng như sự gắn kết giữa cá nhân với lãnh đạo hay với sự phát triển của công ty. Thông qua các buổi hội thảo bàn tròn giữa nhân viên và lãnh đạo, doanh nghiệp khuyến khích mọi người cởi mở để trao đổi ý kiến, không phân biệt chức vụ, cấp bậc hay kinh nghiệm. Nhân viên cũng có thể đóng góp ý kiến thông qua công cụ khảo sát trực tuyến eNPS.

Ông James Dong - CEO Lazada Việt Nam - giao lưu cùng cộng sự trong một hoạt động tại công ty.

Chị Thanh Tuyền - Quản lý bộ phận Chính sách và Chất lượng bán hàng - chia sẻ: “Làm việc tại Lazada, tôi tự tin nói lên quan điểm, ý tưởng dù táo bạo đến đâu. Điều này giúp tôi có thêm động lực để mạnh dạn thể hiện bản thân, cũng như thêm gắn bó với công ty”.

Cơ hội phát triển sự nghiệp

Không chỉ mang đến cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế năng động, Lazada thu hút các tài năng trẻ với lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng. Đây là yếu tố giúp nhân viên có động lực nâng cao mục tiêu công việc, tạo tiền đề thăng tiến.

Với phương châm “Thành công hôm nay là xuất phát điểm ngày mai”, công ty thường tổ chức những buổi trò chuyện cùng lãnh đạo để giúp nhân viên thoải mái chia sẻ quan điểm, nhận được những lời khuyên bổ ích trên con đường phát triển sự nghiệp.

Cũng chính vì thế, nhiều năm qua, Lazada đã trở thành điểm đến cho những người trẻ muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực TMĐT. Tất cả nhờ chính sách đề cao văn hóa cá nhân, mở ra cơ hội thăng tiến cho nhân viên.