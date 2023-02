Khám phá nền ẩm thực đa sắc trên hành trình du lịch trải dọc đất nước

Mở đầu 2023 với hành trình trải dọc dải đất hình chữ S hứa hẹn là lựa chọn đáng cân nhắc cho các tín đồ du lịch.

Việt Nam là đất nước trù phú với thiên nhiên, khí hậu hài hòa quanh năm, nền văn hóa, lịch sử giàu bản sắc và ẩm thực ấn tượng với những món ăn ngon quên lối về. Dịp đầu năm được trải nghiệm những điều này sẽ mang đến tâm trạng đầy hứng khởi.

Trải nghiệm ẩm thực miền sơn cước Lạng Sơn

Dọc theo dải đất hình chữ S có biết bao cảnh đẹp khiến du khách bồi hồi, từ những cánh đồng rộng lớn đến miền sơn cước thanh bình. Ghé thăm Lạng Sơn - mảnh đất gắn liền quá khứ lịch sử hào hùng, du khách không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với nhiều địa điểm hấp dẫn như ải Chi Lăng, núi Phai Vệ, cửa khẩu Hữu Nghị, chùa Tam Thanh, chợ đêm Kỳ Lừa…

Ẩm thực Lạng Sơn mang nét đặc trưng riêng với những đặc sản như vịt quay, khâu nhục, bánh ngải, phở chua, bánh coóng phù... Bên cạnh các món ăn địa phương đặc sắc, du khách có thể được thưởng thức không gian ẩm thực sang trọng cùng chương trình ưu đãi đặc biệt “Monday Madness - Ngày thứ 2 hoàn hảo” của Marriott Bonvoy tại nhà hàng Tam Thanh - khách sạn Four Points by Sheraton Lạng Sơn.

Four Point by Sheraton Lạng Sơn mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực miền sơn cước cho du khách.

Four Point by Sheraton Lạng Sơn sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố. Vì vậy, du khách có thể dễ dàng di chuyển, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của xứ Lạng. Nhà hàng Tam Thanh chào đón các thực khách tới dùng bữa trưa và tối với thực đơn 3 món từ 350.000 đồng, gồm một thức uống địa phương miễn phí đi kèm.

Say đắm hương vị biển Hải Phòng

Điểm dừng tiếp theo trong hành trình dọc đất nước không thể thiếu thành phố cảng Hải Phòng. Hải Phòng được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh quan và điểm du lịch thu hút như đảo Bạch Long Vĩ, biển Đồ Sơn… hay các công trình kiến trúc đậm dấu ấn thời gian. Thành phố biển phía bắc này có khí hậu ôn hòa, phù hợp để du khách trải nghiệm ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Với những ai có ý định du lịch xuyên Việt, Hải Phòng chắn hẳn là điểm đến khó có thể bỏ lỡ.

Bên cạnh những điểm tham quan hấp dẫn, Hải Phòng còn chiều lòng du khách bởi vô vàn món ngon quên lối về. Trong đó, không thể không kể đến bánh bèo, bánh đa cua, bánh mì cay, dừa dầm, bún cá cay, ốc, trà cúc, sủi dìn, bánh đúc tàu…

Nếu là tín đồ của ẩm thực sang trọng, du khách không nên bỏ lỡ chương trình ưu đãi “Monday Madness - Ngày thứ 2 hoàn hảo” tại Harbour - nhà hàng nằm tại tầng 4 của Sheraton Hải Phòng, với tầm nhìn ra quảng trường ánh sáng lung linh.

Nhà hàng Harbour và Lobby Café tại Sheraton Hải Phòng.

Tới đây, du khách sẽ được thưởng thức tiệc buffet tối mùa xuân với nhiều món ăn địa phương và quốc tế. Quầy buffet của nhà hàng phục vụ đa dạng món nóng được chế biến trực tiếp tại quầy, hải sản địa phương tươi sống, các loại sushi, sashimi… trong không gian thanh lịch, ấm cúng với ưu đãi giảm giá trực tiếp 50% vào thứ Hai hàng tuần.

Tận hưởng thiên đường nghỉ dưỡng và ẩm thực Đà Nẵng

Đà Nẵng là điểm đến quen thuộc với cộng đồng đam mê du lịch. Có thể kể đến những điểm tham quan hấp dẫn như đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng, , bán đảo Sơn Trà… cùng nhiều hoạt động như lặn biển ngắm san hô, câu cá cùng ngư dân. Du khách cũng có thể thưởng thức loạt món ngon được chế biến từ hải sản tươi theo công thức truyền thống bản địa ấn tượng.

Một trong những nơi phục vụ đa dạng món ăn mang hương vị biển cả nhất có thể kể đến nhà hàng biển La Plage tại Sheraton Grand Danang Resort. Món phải thử tại đây là cá đối đỏ bourride - một loại súp cá kiểu Pháp ăn kèm salad bơ, giá từ 488.000 đồng.

Sheraton Grand Danang Resort nổi tiếng với đặc sản cá đối đỏ bourride.

Ngoài ra, tới Đà Nẵng dịp đầu năm, du khách còn có cơ hội tận hưởng loạt ưu đãi từ chương trình “Monday Madness - Ngày thứ 2 hoàn hảo” của Marriott Bonvoy. Trong đó, Danang Marriott Resort & Spa sẽ dành tặng một ly bia địa phương miễn phí cho mỗi phần burger hay sandwich tại nhà hàng Madame Son.

Trong khi đó, Four Points by Sheraton Danang mang đến cơ hội thưởng thức món burger Four Points đặc trưng tại Horizon Bar chỉ từ 10.000 đồng (đối với thực khách thứ hai đi cùng một thực khách thanh toán giá thông thường). Chương trình ưu đãi áp dụng cho mỗi thứ hai hàng tuần.

Nghỉ dưỡng tại Four Points by Sheraton Danang mang đến nhiều trải nghiệm thư thái.

Khám phá đảo ngọc Phú Quốc với nền ẩm thực quốc tế

Hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc luôn được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đảo ngọc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lúc này, mùa khô ở miền Nam làm thời tiết trở nên dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động du lịch ngoài trời.

“Monday Madness - Ngày thứ 2 hoàn hảo” cũng sẽ có mặt tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spavới chương trình ưu đãi đồng loạt, giảm 20% tại 4 nhà hàng: Nhà hàng buffet Tempus Fugit với thực đơn ẩm thực quốc tế đẳng cấp và phong phú hàng đầu Việt Nam; nhà hàng nướng Red Rum cao cấp cùng những món hải sản thơm ngon; nhà hàng bánh và cà phê French & Co gây ghiền với phong cách kiến trúc sang trọng cùng thực đơn hấp dẫn; nhà hàng cao cấp Pink Pearl - nơi sở hữu lối kiến trúc xa hoa cùng những bữa tiệc phong cách Gatsby và các món ăn đẳng cấp Michelin.

Trải nghiệm nền ẩm thực đa quốc gia tại Phú Quốc là lựa chọn đáng cân nhắc cho các tín đồ du lịch.

Ngoài ra, du khách không nên bỏ lỡ không gian trải nghiệm độc đáo như một phòng thí nghiệm khoa học tại quán bar Department of Chemistry vào mỗi thứ hai hàng tuần. Trong khi đó, các tín đồ ẩm thực có thể ghé nhà hàng bên biển Tempus Fugit để tận hưởng bữa tối lãng mạn dưới trời sao, hay thư giãn cùng thực đơn trà chiều tại French & Co. Tại Department Chemistry Bar, ưu đãi 20% được áp dụng cho tất cả loại bia từ 19h đến 23h thứ hai, còn Red Rum mang đến thức uống độc đáo được giảm 20% mang tên “Monday Mojito” vào chiều thứ hai.

Song song đó, du khách khắp nơi và người dân bản địa còn có cơ hội tận hưởng loạt ưu đãi, từ thực đơn đồ uống khuyến mãi đến mỹ vị cho bữa tối lãng mạn tại chuỗi các nhà hàng 5 sao chuẩn Marriott Bonvoy trên khắp Việt Nam. Chương trình ưu đãi đặc biệt “Monday madness” diễn ra từ 16/1 đến hết 27/3, điều kiện áp dụng tùy theo từng khách sạn. Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết.