Lý do iPhone 12 mini có pin yếu

Viên pin chính là linh kiện bị cắt giảm nhiều nhất. Pin của iPhone 12 mini có dung lượng 8,57 Wh, nhỏ hơn khoảng 20% so với viên pin 10,78 Wh trên iPhone 12. Đây là lý do dung lượng pin của iPhone 12 mini kém thuyết phục. The Verge cho rằng pin của iPhone 12 mini "kém thấy rõ so với iPhone 12, vốn đã kém hơn iPhone 11".