Khám phá Jeollanamdo bình yên và Busan sôi động phía nam Hàn Quốc

The Bay 101: The Bay 101 là khu vực vịnh ấn tượng mới nổi ngay cạnh đảo Dongbaek. Nơi đây được biết đến với các câu lạc bộ du thuyền, tiệm cà phê, quán rượu và nhà hàng. Du khách đến đây để hòa cùng không khí sôi động, náo nhiệt khi màn đêm buông xuống. Nếu muốn tìm một địa điểm thư giãn và ngắm cảnh đêm, vịnh The Bay 101 là gợi ý thú vị dành cho bạn. Ảnh: KTO.