Khám phá hương vị đồ uống Vivazz Sangria phong cách Tây Ban Nha

Vivazz Sangria là dòng nước trái cây lên men tự nhiên mới của Ladofoods - nhà làm vang hàng đầu Việt Nam.

Nếu chuộng các thương hiệu vang nổi tiếng như Chateau Dalat và Vang Đàlạt của Ladofoods, bạn không nên bỏ qua thông tin thú vị về dòng sản phẩm Vivazz Sangria mang phong cách Tây Ban Nha dưới đây.

Nguồn gốc tên gọi Vivazz Sangria

Tên gọi này được ghép bởi hai thành tố là “Vivazz” và “Sangria”. “Vivazz” là âm vang vui vẻ - Vi va zzz, còn “Sangria” bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, gợi liên tưởng đến cụm “sangre” nghĩa là “máu” - bắt nguồn từ màu đỏ đặc trưng của đồ uống, đồng thời thể hiện sự ngọt ngào, quyến rũ và cuồng nhiệt của con người Tây Ban Nha.

Sangria là thức uống mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại đất nước Tây Ban Nha. Món uống này không phải cocktail (pha trộn từ rượu mạnh) hay mocktail (pha trộn từ trái cây, không độ cồn) mà là sự kết hợp độc đáo giữa hỗn hợp rượu vang và các loại trái cây tươi. Cách chế biến này giúp hương vị vang truyền thống trở nên mới mẻ và trẻ trung hơn. Đây cũng là lý do không cần chuyển ngữ tiếng Việt, “Sangria” là chữ chính xác nhất khi nói về thức uống này.

Ấn tượng trước hương vị độc đáo và cách pha chế đặc biệt của Sangria, tại Việt Nam, Ladofoods dày công nghiên cứu để tạo ra thức uống Vivazz Sangria thơm đượm, mang phong cách và chuẩn vị Tây Ban Nha.

Vivazz Sangria là rượu hay bia?

Là thức uống lên men tự nhiên từ nho, Vivazz Sangria khiến nhiều người băn khoăn vì khó phân biệt bia hay rượu. Thực tế, Vivazz Sangria không phải rượu hay bia mà là nước trái cây lên men tự nhiên 100%.

Theo đó, rượu và bia khác nhau cơ bản ở độ cồn. Vivazz Sangria khác đồ uống có cồn ở vị thơm, cuốn hút và thuần khiết từ trái cây. Do đó khi thưởng thức, người uống có thể cảm nhận vị trái cây đậm đà.

Sangria nói chung và Vivazz Sangria nói riêng là thức uống được nhiều bạn trẻ ưa thích, không thể thiếu trong cuộc vui cuối năm.

Quy trình sản xuất Vivazz Sangria cũng tương tự quy trình làm ra rượu vang hảo hạng. Điểm khác lớn nhất là thức uống này mang đến cảm giác ngọt dịu, thanh mát và thuần khiết.

Vivazz Sangria ra đời từ quá trình nghiền và ép màng tạo áp bằng khí nén để có được thành phẩm nước cốt nho. Nước cốt sau khi ép được lắng trong để loại bỏ cặn, rồi mang đi ủ. Với điều kiện nhiệt độ ủ thích hợp, đường trong nho lên men và chuyển hóa thành cồn. Quá trình này tạo nên hương vị tươi ngon, đặc trưng của Vivazz Sangria.

Nguồn nguyên liệu thật cũng là điểm khiến Vivazz Sangria trở nên khác biệt. Quy trình chăm chút, chọn lọc từng trái nho là chìa khóa để thương hiệu Ladofoods tạo nên hương vị Vivazz Sangria thơm ngon.

Ladofoods dành nhiều năm cùng chuyên gia trồng nho từ châu Âu tạo nên vườn nho vang quy mô tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thế giới. Thương hiệu sở hữu vùng nguyên liệu 25 ha tại Ninh Thuận, mỗi năm thu hoạch 10-15 tấn/ha với chất lượng đảm bảo. Đây là cơ sở để Ladofoods tạo nên những trái nho chất lượng, được lựa chọn kỹ lưỡng, từ đó tạo nên thức uống chuẩn phong cách Tây Ban Nha nhưng đậm chất Việt Nam.

Vùng trồng nho nguyên liệu quy mô 25 ha tại Ninh Thuận của Ladofoods.

Sau khi hoàn tất quá trình ủ lên men, Vivazz Sangria được thêm hương liệu tự nhiên để đa dạng hóa dòng sản phẩm, tạo nên nét cuốn hút riêng.

Các vị của Vivazz Sangria

Vivazz Sangria hiện có các dòng như Vivazz Sangria trắng và đỏ 750 ml - vang pha với trái cây, Vivazz Sangria Light vị việt quất và đào 330 ml - nước trái cây lên men.

Vivazz Sangria trắng có màu vàng rơm, hương thơm nồng nàn quyến rũ, đậm vị thảo mộc và trái cây nhiệt đới. Vivazz Sangria đỏ có sắc đỏ sậm, hương thơm hòa quyện của nho, dâu tây Đà Lạt, thảo mộc và hoa quả nhiệt đới.

Vivazz Sangria thích hợp với bạn trẻ, phụ nữ hoặc người không dùng được đồ uống độ cồn cao. Đây là đồ uống dễ sử dụng, ngon hơn khi ướp lạnh hoặc uống với đá, thích hợp mọi bữa tiệc, liên hoan hay dã ngoại…

Vivazz Sangria trắng và đỏ với màu sắc cùng hương vị riêng biệt.

Vivazz Sangria Light có hai vị gồm đào và việt quất. Thức uống có vị chua ngọt và hương thơm tươi mát đặc trưng của trái đào/việt quất. Nồng độ cồn 4,5%, hương vị mát lạnh kết hợp lớp bọt lăn tăn mang đến cảm giác sảng khoái, giúp tăng thêm niềm vui bên bạn bè.

Cách bảo quản và thưởng thức

Vivazz Sangriangon hơn khi ướp lạnh hoặc uống chung với đá, do đó bạn có thể để trực tiếp vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Nhiệt độ lý tưởng để đảm bảo hương vị món uống dao động từ 4 độ C đến 10 độ C.

Bạn không nên để Vivazz Sangria ở ngăn đá vì nhiệt độ quá thấp sẽ làm hỏng phần tử cấu tạo, gây mất mùi vị. Ngoài ra, việc thay đổi áp suất có thể gây ra cháy nổ nguy hiểm.

Vivazz Sangria Light có hai vị gồm đào và việt quất.

Với nồng độ cồn trung bình 4,5-7%, Vivazz Sangria khá nhẹ so với bia và rượu. Tuy nhiên, thức uống vẫn có thể gây say nếu bạn uống quá nhiều. Do đó, nếu có tửu lượng thấp, bạn nên cân nhắc việc thưởng thức Vivazz Sangria.