Khám phá Holland Village - nơi văn hóa Đông Tây hội tụ ở Singapore

Điểm đến cuối cùng trên hành trình khám phá ẩm thực ở khu Holland Village chính là Holland Drive Market and Food Centre (Holland Drive, mở cửa: 6h-22h mỗi ngày). Đây là khu hawker (khu ẩm thực bình dân) phục vụ nhiều món ăn bản địa hấp dẫn. Một số gian hàng đạt giải thưởng Michelin như New Lucky Claypot (#02-19) ở hạng mục dành cho những nhà hàng vừa túi tiền với món cơm thố trứ danh. Tiếp đến là gian hàng Ru Ji Kitchen (#02-28) và Cheng Heng Kway Chap and Braised Duck Rice (#02-05) cũng được giới thiệu trong Michelin Guide 2019. Ảnh: JtheJon.