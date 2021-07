Khám phá hệ tiện ích dành cho cư dân The Metrolines

Không chỉ sở hữu vị trí đẹp tại giao lộ ba tuyến metro trọng yếu, dự án The Metrolines còn được đầu tư hàng trăm tiện ích dành riêng cho cư dân.

The Metrolines (thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) được chia thành ba phân khu với ý tưởng thiết kế và tiện ích riêng biệt: Phong cách thời thượng nước Mỹ tại phân khu The Miami, lối sống tinh tế Nhật Bản tại phân khu The Sakura và không khí náo nhiệt của Hong Kong tại phân khu The Victoria.

The Miami thời thượng

Thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida là nơi có những bãi biển nhiệt đới sôi động, mang phong vị xa hoa. Được lấy cảm hứng từ thành phố biển này, phân khu The Miami sở hữu thiết kế và hệ tiện ích đậm phong cách thời thượng nước Mỹ.

The Miami có vị trí thuận tiện kết nối công viên trung tâm Central Park.

Đây là phân khu được thiết kế theo phong cách nhiệt đới với nhiều tiện ích hiện đại. Điểm nhấn của The Miami là công viên nội khu phong cách resort 5 sao. Tại đây, cư dân được trải nghiệm bể bơi ngoài trời rộng gần 1.000 m2 cho người lớn và trẻ em, thảm cỏ picnic, vườn thiền bao quanh bởi cây nhiệt đới xanh mát.

Trẻ em có thể thoải mái vui đùa tại sân chơi liên hoàn trong khi cả gia đình quây quần bên bữa tiệc tại vườn nướng BBQ. Những bạn trẻ yêu thích thể thao không cần đi đâu xa mà có thể rèn luyện tại nhà với đầy đủ thiết bị như máy tập gym ngoài trời, tenis, sân bóng chuyền, sân bóng rổ…

Nhờ nằm sát cầu vượt số 2, cư dân The Miami có thể di chuyển nhanh chóng đến công viên trung tâm và trục đường Lê Trọng Tấn. Bên cạnh đó, cư dân được trải nghiệm sống tiện nghi hơn nhờ hệ sinh thái tiện ích của dự án như trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, tòa văn phòng The Valley, Vincom Mega Mall…

The Sakura - Nhật Bản thu nhỏ

Là sản phẩm hợp tác quốc tế giữa Vinhomes và thương hiệu bất động sản Samty (Nhật Bản), The Sakura được chăm chút tỉ mỉ trong từng thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về hạ tầng, tiện ích và cảnh quan.

The Sakura quy tụ cộng đồng cư dân yêu thích phong cách sống mang đậm văn hóa xứ phù tang.

Phân khu The Sakura thường được ví von là Nhật Bản thu nhỏ nhờ sở hữu nhiều dấu ấn văn hóa Nhật, từ thiết kế tiện ích cảnh quan đến cách trang trí căn hộ. Ở The Sakura, cư dân có thể trải nghiệm nhiều tiện ích đậm bản sắc xứ phù tang như cổng nguyệt môn Tsuki, đường dạo tơ tằm Kimono, quảng trường nước Ashi, thung lũng Hokkaido, vườn thiền Bạch hạc, vườn trà đạo kiểu Nhật, Artwork điểm nhấn chủ đề hoa anh đào… Bên cạnh đó, The Sakura kế cận bể bơi bốn mùa The Metrolines - nơi cư dân có thể tận hưởng làn nước xanh quanh năm.

The Sakura được xem là điểm đến an cư của đội ngũ chuyên gia người Nhật tại thủ đô, cũng như cư dân yêu thích phong cách sống thư thái, gần gũi với tự nhiên và tìm kiếm sự an yên trong cuộc sống.

The Victoria - Hong Kong phồn hoa

Mảnh ghép còn lại của dự án The Metrolines là The Victoria - phân khu giao thoa của hai nền văn hoá Đông và Tây, mang hơi thở Hong Kong phồn hoa. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đa sắc màu của Hong Kong, The Victoria tái hiện lối sống sầm uất xứ cảng thơm với 17 tiện ích thời thượng.

Từ biểu tượng điểm nhấn Dương Tử Kinh (loài hoa biểu tượng của xứ cảng thơm) đến khu vườn bí ẩn Fantasy Garden, vườn dạo Hong Kong, đại lộ Victoria hay khu vườn nghệ thuật Galleria…, cư dân có thể cảm nhận được hơi thở Hong Kong trong từng chi tiết.

Những người yêu thích trải nghiệm có thể đến khu thể thao nước Aqua Gym, bể bơi Aquarium, khu vận động liên hoàn Playdium hay sân tập gym ngoài trời. Ngoài ra, cư dân có thể tận hưởng sự an yên, thư thái ở vườn thiền Utopia hay khu bể sục jacuzzi.

The Victoria được xem là trung tâm phồn hoa giữa lòng dự án The Metrolines.

Bên cạnh tiện ích riêng biệt của mỗi phân khu, cư dân The Metrolines được thừa hưởng hệ thống hạ tầng - tiện ích đồng bộ tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Nổi bật là bộ ba công viên liên hoàn tới 16,3 ha, trải dài hơn 3 km. Bên cạnh đó là hệ sinh thái Vingroup như TTTM Vincom - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec - hệ thống Vinschool - tiêu chuẩn vận hành Vinhomes.

Một ưu điểm khác của The Metrolines là sở hữu vị trí đẹp, có tiềm năng tăng giá tốt. Theo dự báo của CBRE, các dự án bất động sản nằm trong bán kính 500 m quanh tuyến metro có thể tăng giá từ 20%. Nguyên nhân là hệ thống giao thông công cộng giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các điểm trung tâm. Điều này đã được kiểm chứng tại nhiều quốc gia, với giá bán nhà tại những khu vực gần hệ thống metro có giá trị cao hơn 6-45%.