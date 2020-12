Khám phá cách đón lễ hội cuối năm ấm cúng cho cả gia đình

Không cần đi đâu xa, bạn và cả gia đình có thể tận hưởng không khí Giáng sinh hay những lễ hội đón năm mới trên thế giới ngay tại không gian sống nhờ trợ thủ đắc lực là TV Samsung.

Tháng 12, ai cũng có tâm trạng đầy háo hức và kỳ vọng khi chuẩn bị khép lại một năm bận rộn, bước vào những ngày Giáng sinh nhộn nhip và đón năm mới với nhiều kế hoạch, dự định ấp ủ. Trong thời khắc quan trọng này, nhiều người muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, cùng nhau thưởng thức bữa tối và các chương trình lễ hội giải trí qua truyền hình.

Bữa tiệc tại gia ấm áp ấy sẽ càng trở nên đặc sắc và sống động hơn khi bạn nhanh tay sắm chiếc SmartTV của nhà Samsung trong tháng 12 với loạt ưu đãi hấp dẫn đính kèm.

Đón Giáng sinh, năm mới ở bất cứ đâu

Sở hữu hình ảnh chân thực, âm thanh sống động cùng kho giải trí phong phú độc quyền, các dòng Samsung Smart TV trứ danh có thể giúp cả nhà hòa chung không khí đón Giáng sinh và chúc mừng năm mới trên thế giới, hay cùng nhau thưởng thức những bộ phim kinh điển đậm chất Noel như Home Alone, Love Actually, Christmas Prince.

Điểm nhấn đặc biệt giúp TV Samsung nhanh chóng chinh phục khách hàng là bởi “gã khổng lồ của Hàn Quốc” luôn biết cách giúp người dùng nâng tầm trải nghiệm giải trí, đưa TV vượt khỏi giới hạn truyền thống, trở thành tác phẩm nghệ thuật, một món “trang sức công nghệ” tinh tế trong không gian tổ ấm.

Khi trải nghiệm, người xem dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt bởi các dòng TV của Samsung được trang bị chip lượng tử 4K hoặc 8K, tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo, cho hình ảnh, âm thanh sắc nét, sống động. Với khả năng tái tạo 100% dải màu, góc nhìn siêu rộng, độ sáng cực đại lên đến 4.000 nits, cả thế giới như mở ra trước mắt, mang vào bầu không khí lễ hội đến nhà bạn.

Samsung không chỉ đem đến TV có độ phân giải cao mà còn gửi tặng cả thư viện nội dung phong phú và đặc sắc.

Trong tháng 12, khi mua các dòng TV QLED 8K, bạn được Samsung tặng kèm chiếc loa thanh HW-Q950T cao cấp với âm thanh cải tiến, cải thiện trải nghiệm nghe nhìn tại gia. Hay khi sắm các dòng TV QLED 4K 65 inch trở lên, bạn được rinh thêm về nhà chiếc loa tháp MX-T40 có công suất cực đại tới 1.500 W, cùng gia đình tận hưởng không khí lễ hội đặc sắc, náo nhiệt. Bạn cũng có thể chứng kiến những màn bắn pháo hoa chân thực, giàu màu sắc qua màn hình lớn mà không phải chen chúc ngoài phố.

Còn nếu tìm mua một chiếc TV phá cách, tô điểm cho không gian sống, bạn có thể cân nhắc bộ 3 Lifestyle TV nhà Samsung. Nếu The Sero là TV xoay theo chiều dọc như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, The Serif mang thiết kế hình chữ "I" với vẻ đẹp ấn tượng, The Frame lại chẳng khác gì chiếc khung tranh cỡ lớn khi tắt màn hình, giúp bạn có thể dễ dàng sáng tạo nên không gian nghệ thuật duy mỹ ngay trong tổ ấm của mình. Cuối năm, Samsung tặng kèm loa tháp MX-T40 và khung viền cao cấp The Frame (dành cho TV The Frame) tới khách hàng mua dòng Lifestyle TV thú vị này.

Hoà chung không khí lễ hội với TV Samsung QLED 8K.

Không dừng lại ở đó, chủ nhân của những chiếc TV QLED 8K trong tháng 12 được tặng thêm món quà độc quyền là smartphone Galaxy Note20. “Món quà này mang thông điệp Samsung là hãy cùng chào đón một năm mới đầy khám phá và trải nghiệm đang ở trước mắt”, đại diện Samsung giải thích.

Trải nghiệm du lịch tiết kiệm mùa lễ hội

Trong một năm nhiều biến động, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường để phòng chống dịch, bạn vẫn có thể tự tạo nên những trải nghiệm du lịch riêng qua chiếc TV thông minh khổ lớn và chứa đầy nội dung giải trí hấp dẫn.

Với TV Samsung, bạn sẽ dễ dàng hòa mình vào những lễ hội đầy màu sắc trên thế giới, khám phá văn hóa, tìm hiểu cuộc sống ở những vùng đất chưa thể đặt chân đến, hay thậm chí thấy mình đang “phiêu” trong những bữa tiệc âm nhạc sôi động, khi sân khấu và các nghệ sĩ biểu diễn chân thực như ngoài đời cùng hệ thống âm thanh bùng nổ, sôi động khiến bạn không thể ngừng lắc lư.

Cả thế giới giải trí sống động của Samsung TV giúp bạn có những trải nghiệm du lịch chân thực.

Để dễ dàng mang cả thế giới trải nghiệm về không gian phòng khách, bạn có thể tận dụng chương trình ưu đãi lớn từ Samsung trong tháng 12. Samsung giúp bạn và cả gia đình thêm yên tâm mua sắm khi mang đến gói bảo hành lên đến 3 năm dành cho các TV QLED 8K, TV QLED 4K từ 55 inch trở lên và TV UHD từ 75 inch trở lên. Bạn còn được trả góp 0% dành cho tất cả mẫu TV 2020 và trả trước 0 đồng dành cho các TV 2020 có giá dưới 15 triệu đồng.

Những chuyến “staycation”- nghỉ dưỡng tại gia - càng thêm thú vị khi cả nhà vừa được sum họp, quây quần bên nhau, vừa bồi đắp thêm những trải nghiệm du lịch đặc sắc với chiếc TV có mức giá phải chăng.

Một chiếc TV chất lượng với mức giá hợp lý cùng quà tặng hấp dẫn đính kèm sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí mua sắm không nhỏ chuẩn bị đón năm mới, đồng thời mang đến cả những niềm vui và trải nghiệm ấm cúng khi gia đình cùng nhau du lịch qua màn ảnh nhỏ.