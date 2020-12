Khám phá bữa tiệc diệu kỳ trên tầng mây ở Hà Nội

Tận hưởng một mùa lễ hội ấm áp cùng gia đình và bạn bè trong không gian lấp lánh, dịch vụ nghỉ dưỡng hạng sang và các hoạt động hấp dẫn tại InterContinental Hanoi Landmark72.

Tận hưởng một mùa lễ hội ấm áp cùng gia đình và bạn bè trong không gian lấp lánh, dịch vụ nghỉ dưỡng hạng sang và các hoạt động hấp dẫn tại InterContinental Hanoi Landmark72 - khách sạn 5 sao cao nhất thủ đô.

Tọa lạc trên những tầng cao nhất của tòa tháp Hanoi Landmark, InterContinental Hanoi Landmark72 mang đến sự hòa quyện sống động của không gian sang trọng, tinh túy ẩm thực Đông - Tây cùng phong cách sống hiện đại.

Sở hữu các nhà hàng liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín, InterContinental Hanoi Landmark72 mang đến những tác phẩm vị giác hoàn hảo trên mỗi bàn tiệc, điều khiến mọi thực khách trầm trồ háo hức.

Để chào đón mùa lễ hội 2020, InterContinental Hanoi Landmark72 đã thắp sáng cây thông Giáng sinh khổng lồ và sẵn sàng mang đến những điều kỳ diệu xuyên suốt tháng 12.





Lọt top nhà hàng uy tín với danh hiệu “Ẩm thực đương đại hàng đầu thế giới”, 3 Spoons mang đến 3 thế giới ẩm thực thu nhỏ với nguyên liệu tinh tuyển, hương vị nguyên bản nhất của ẩm thực Việt-Trung, Ý, Nhật Bản và kỹ thuật chế biến sáng tạo.

Trên bàn tiệc buffet Giáng sinh năm nay, bếp trưởng Doãn Trọng Đạt đã sẵn sàng khiến thực khách trầm trồ với các món ăn đặc trưng, không lẫn với bất kì nhà hàng nào khác.

Đó là gà tây nướng với lớp da vàng giòn óng ả, thấm đẫm vị chua sảng khoái của sốt nam việt quất; sườn cừu ngọt thơm hương gia vị thảo mộc; hay những miếng dim sum Trung Hoa có vỏ mỏng tang, nhân đầy đặn. Đậm đà, nhiều màu sắc và cũng rất nhiều hương vị là những gì thực khách sẽ cảm nhận được tại đây.

Chuyến tàu vị giác không chỉ khép lại với những tiệc buffet hương vị tròn đầy, mà còn đưa thực khách lạc bước vào khúc biến tấu ấn tượng của bít tết, rượu vang và nướng Nhật Bản đỉnh cao tại Stellar Steakhouse và Stellar Teppanyaki.

Không gian ấm cúng được thêm phần rực rỡ với những nhánh thông và quả đỏ điểm xuyết, kết hợp với tông màu xanh rêu và vàng đồng sang trọng, tất cả gợi nên không khí Giáng sinh hiện đại, lộng lẫy như bước ra từ trong các bộ phim điện ảnh.

Bếp trưởng Denvers Rattan cũng không quên đầu tư kỹ lưỡng cho thực đơn Giáng sinh và năm mới của mình. Đó là món khai vị bọt nấm truffle đen mùa đông kèm đùi lợn muối Daniel sấy giòn; là gan ngỗng Larnaudi trứ danh nước Pháp dùng với thạch trái cây và bánh mì gừng ngũ vị. Hay như sò điệp Hokkaido được Denvers sử dụng kết hợp cùng tủy xương bò đậm đà, tạo thêm độ sâu hương vị với tiêu Piquillos xông khói.

Thực khách có thể lựa chọn giữa má bò Bourguignon nấu chậm kiểu Pháp, hoặc gà tây bỏ lò thơm hương lá xô và nấm thông cho món chính. Với danh mục rượu vang “Best of Awards of Excellence” do Wine Spectator (Mỹ) bình chọn, nữ chuyên gia rượu Trang Nguyễn cùng những giọt vang hảo hạng tắm nắng nước Pháp, Úc, Chi-lê… sẽ đưa thực khách du ngoạn bất tận trong thế giới ẩm thực cao cấp.

Dừng chân tại Stellar Teppanyaki, điều thu hút nhất đó là màn trình diễn khói lửa mãn nhãn trên nền trời đêm lung linh của thành phố. Sự kết hợp giữa súp miso tôm hùm, tôm đỏ Carabineros và sò điệp Hokkaido rưới sốt bơ chanh, cùng bò Kobe Kamichiku A4 cuộn măng tây và nấm truffle Pháp sẽ khiến Giáng sinh của bất cứ ai bừng sáng, ấm cúng giữa ngày đông giá lạnh. Tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng, hòa hợp với cảm xúc và bầu không khí mùa lễ hội.

“Đại tiệc giác quan” - định nghĩa theo phong cách InterContinental không chỉ nằm ở những bữa ăn đầy đặn với đủ món chính, món phụ, rượu vang. Ghé The Hive Lounge vào khung giờ vàng, đón hoàng hôn dát vàng kiêu sa trên tầng mây với band nhạc Jazz và buffet trà chiều chuẩn Anh Quốc - đó là trải nghiệm thi vị, lãng mạn không đâu tại Hà Nội có.

Ghi tên trong Top 15 khách sạn hàng đầu châu Á do giải thưởng du lịch Condé Nast Traveler Readers’ Choice 2020 bình chọn, sự quyến rũ của InterContinental Hanoi Landmark72 còn nằm ở trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố, ví như có thể đánh thức cả 6 giác quan của bất kỳ ai khi đặt chân đến đây.

Không cần đi đâu xa, những gia đình bận rộn có thể cùng nhau tận hưởng gói nghỉ Playcation vạn trải nghiệm. Từ phòng nghỉ hạng sang đến buffet sáng gói trọn bao hương vị quốc tế, thực khách có thể sử dụng nhiều dịch vụ hấp dẫn khác như bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, phòng tập yoga, bóng bàn, chơi golf trong nhà và bóng quần. Các vị khách nhỏ hẳn sẽ vô cùng thích thú với món quà đặc biệt từ khách sạn, hay hoạt động trang trí bánh quy ngay tại phòng. Lớp học làm socola cùng đầu bếp 5 sao đã sẵn sàng để các bé thỏa sức sáng tạo.

Sở hữu Q Bar - quán rượu cao nhất thành phố trên tầng 62, đây chắc chắn là điểm thưởng thức hoàn hảo cho những cặp đôi ưa chuộng ánh nhìn lộng lẫy của thủ đô giữa mùa lễ hội. Vào khoảnh khắc chuyển giao sang 2021, những bữa tiệc đếm ngược theo chủ đề tại Q Bar hay Hive Lounge sẽ khiến cảm xúc bùng nổ, đưa những người thân yêu lại gần nhau hơn để cùng đón một năm rực rỡ sắp tới.

Thực khách bước vào InterContinental Hanoi Landmark72 với mong muốn được tận hưởng những món ngon đẳng cấp, nhưng sẽ rời khỏi đây với muôn vàn câu chuyện và khoảnh khắc đẹp hơn thế. Từ những bữa tiệc Giáng sinh đặc sắc, muôn ly rượu vang thượng hạng, lớp học làm socola rộn rã hay đêm giao thừa lộng lẫy trên tầng mây - tất cả níu giữ mọi giác quan và cảm xúc tới khi họ ra về.