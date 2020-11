Khám phá bí mật giới nhà giàu Hàn Quốc qua 'Bất khả xâm phạm'

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc đưa khán giả khám phá cuộc sống của giới siêu giàu Hàn Quốc. Trái với sự hào nhoáng bề ngoài, ẩn sâu bên trong là những âm mưu đen tối.

Bộ phim xoay quanh 2 anh em Jang Jun Seo (Jin Goo) và Jang Gi Seo (Kim Sung Kyun) cùng số phận hoàn toàn trái ngược của họ.

Đối xử bất công trong gia đình

Trong mắt người cha - một danh nhân vụ lợi chỉ biết đến tiền tài và quyền lực, những đứa con đơn thuần là công cụ để nối nghiệp gia đình. Ngay từ nhỏ, ông đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho đứa con trai út Jun Seo và ngó lơ cậu con cả Gi Seo. Tuy nhiên, Jun Seo một mực không chịu theo nghiệp cha mà lại trở thành sĩ quan với tư cách là thám tử.

Từ một đứa trẻ không được coi trọng, Gi Seo đảm nhận vị trí phụ trách kinh doanh của gia đình. Sự lạnh lùng của cha đã biến anh từ một đứa trẻ luôn khao khát tình yêu thương thành người bất chấp tất cả, sẵn sàng giẫm đạp cả tình thân. Gi Seo tự biến mình thành “ác quỷ” để trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới bị tiền và quyền thâu tóm.

2 anh em Jang Jun Seo và Jang Gi Seo.

Dùng mạng người để che đậy tội lỗi

Bộ phim được mở màn bằng cái chết mờ ám của vợ Jun Seo và tiếp tục với hành trình anh đi tìm chân tướng sự thật. Càng tiến gần đến bí mật, anh càng sốc và giận dữ khi phát hiện ra mối liên hệ giữa vụ án mạng với gia đình quyền thế của mình.

Jun Seo và hành trình khám phá bí ẩn cái chết của vợ.

Từ đây, cuộc đấu tranh của Jun Seo nhằm chống lại gia đình mình chính thức bắt đầu. Trong cuộc chiến đó, lần lượt cộng sự của Jun Seo và bản thân anh phải đối mặt với sinh tử. Mạng sống của con người dưới con mắt của kẻ bá vương trở nên nhỏ nhoi hơn bao giờ hết. Tất cả sinh mạng ngã xuống chỉ nhằm che đậy bí mật cuối cùng.

Những cuộc hôn nhân chính trị

Với Bất khả xâm phạm, hình ảnh một thế giới “lạnh như tiền” trong giới đại gia Hàn được phản ánh thông qua cuộc hôn nhân của Gi Seo - con trai đầu gia đình họ Jang. Sở dĩ gia tộc này có thể thống trị thành phố suốt 3 đời là nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa giới chaebol (tài phiệt) và chính trị.

Dù tài giỏi và xinh đẹp, lại là con gái của cựu tổng thống, Goo Ja Kyung (Go Jun Hee) vẫn phải sống trong cuộc hôn nhân chính trị với người chồng vô cảm. Bởi vậy, khi thấy tình yêu Jun Seo dành cho vợ mình, trái tim của cô cũng khát khao có được tình yêu từ người em chồng.

Goo Ja Kyung và chồng sống trong cuộc hôn nhân chính trị.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ

Hai nhân vật nữ trong bộ phim cũng góp phần lan tỏa thông điệp nữ quyền vượt ra khỏi những áp đặt của giới thượng lưu. Goo Ja Kyung tài năng và đầy quyền lực, là con gái của cựu tổng nhưng vẫn bị xem thường vì thân phận phụ nữ. Tuy nhiên, cô lại là quân bài quan trọng nắm giữ bí mật then chốt của tập đoàn nhà họ Jang. Quyết định nghiêng về Gi Seo - Jun Seo của cô là yếu tố quyết định người chiến thắng chung cuộc.

Bên cạnh đó, Seo Yi-ra (Jeong Eun-ji) - trong vai trò công tố viên nữ cùng sát cánh với Jun Seo vạch trần bộ mặt gia đình họ Jang - cũng là tiếng nói phản kháng mãnh liệt của phái nữ với giới tài phiệt. Cô là cộng sự quan trọng kề vai sát cánh cùng nam chính, giúp anh tìm ra bằng chứng tố cáo tội ác của gia đình mình.

Seo Yi-ra là cộng sự quan trọng của Jun Seo.

Dàn diễn viên chính của Bất khả xâm phạm gồm nhiều gương mặt được đánh giá cao về diễn xuất và từng tham gia một số tác phẩm ăn khách. Đó là phó sĩ quan Jin Goo của Hậu duệ mặt trời; Go Jun Hee xinh đẹp và tài năng trong She was pretty, Kim Sung Kyun với ngoại hình già dặn hơn tuổi của Reply 1988 và nữ ca sĩ thần tượng Eun Ji trong Reply 1997, Sassy go go. Với thông điệp đanh thép và dàn diễn viên thực lực, phim được kỳ vọng thu hút khán giả màn ảnh nhỏ trong tháng 11.

Phim được phát sóng trong khung giờ 18h trên VTV3.

Phim được phát sóng vào 18h từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 27/11. Để cập nhật thêm thông tin, độc giả truy cập fanpage TVAd hoặc tvad.com.vn.