Khám phá bãi Ông Lang - 'viên ngọc' giữa miền nhiệt đới Phú Quốc

Muốn trải nghiệm biển xanh, cát trắng, hoàng hôn tím, du khách có thể ghé khu nghỉ dưỡng từ thương hiệu Thụy Sĩ Movenpick tọa lạc trên bãi Ông Lang, Phú Quốc.

Đảo Phú Quốc trở thành điểm du lịch được quan tâm và lựa chọn khi 99% dân số tiêm đủ hai mũi vaccine. Ý thức phòng chống dịch của người dân nâng cao, các cơ sở y tế hiện đại là điểm cộng, thu hút du khách muốn tìm kiếm kỳ nghỉ an toàn.

Tìm an yên sau những ngày căng thẳng

Sau giai đoạn dịch căng thẳng, nhiều người tìm kiếm điểm đến riêng tư, thư giãn với dịch vụ chất lượng, an toàn. Xuôi về hướng bắc đảo Phú Quốc, du khách dễ phải lòng bãi Ông Lang bởi sự an yên và cảnh đẹp. Đây được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, điểm đến mùa thu năm 2018 do CNN bình chọn, nơi đây quyến rũ du khách với màu biển lam ngọc, bờ cát rộng, hàng dương xanh và hoàng hôn lộng lẫy khi chiều về.

Như viên ngọc ẩn mình tại bãi Ông Lang, Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất châu Á - Movenpick Resort Waverly Phú Quốc do Haute Grandeur Global Awards bình chọn năm 2021 liên tiếp thu hút lượt khách check-in, chia sẻ hình ảnh. Khu nghỉ dưỡng được biết đến là chốn nghỉ ngơi thư thái nhưng không kém phần sôi động, đảm bảo an toàn bằng việc tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và AllSafe từ tập đoàn Accor.

Ca sĩ Quang Vinh có kỳ nghỉ yên bình tại biệt thự Movenpick Phú Quốc.

Cũng vì vậy, ca sĩ Quang Vinh chọn ngay nơi đây để dừng chân trên hành trình du lịch. Nam ca sĩ tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, đắm mình trong nắng và lắng nghe những thanh âm của biển khơi sau thời gian dài giãn cách xã hội.

"Ốc đảo" bình yên bên bờ biển

Tại khu nghỉ dưỡng, du khách mở cửa sẽ thấy biển khơi, sóng vỗ - “chất xúc tác” kết nối các thành viên của gia đình, cặp đôi hay nhóm bạn. Movenpick Resort Waverly Phú Quốc giúp tái tạo năng lượng, góp phần kích hoạt cuộc sống “bình thường mới” sau một năm nhiều thử thách.

Gia đình Đoan Trang tận hưởng khoảnh khắc bên nhau trên biệt thự hướng biển.

Cùng nhau thức dậy giữa thanh âm của biển khơi, thưởng thức bữa sáng màu sắc hay quây quần bên nhau, cụng ly, ca hát khi nướng BBQ bên hồ bơi là những khoảnh khắc khó quên. Với ca sĩ Đoan Trang, Movenpick Phú Quốc là điểm đến yêu thích và thân thuộc trước khi sang nước ngoài định cư. “Cảm giác riêng tư như đang ở nhà”, cô chia sẻ về khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Ông Lang.

Khu biệt thự tạo khác biệt bởi kết hợp nhiều yếu tố như thiết kế đương đại, dịch vụ theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ cùng dịch vụ tận tâm, chu đáo và không gian yên bình. Tất cả góp phần tạo ra không gian bình yên, giúp các thành viên trong gia đình tạm gác âu lo, tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa.

Gia đình ca sĩ Hoàng Bách thả dáng trước biển Ông Lang.

Cảm giác đi xa, “làm khách” dường như không có tại khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo ngọc. Nơi đây chỉ để lại sự thư thái, niềm vui.

Nếu bãi Ông Lang nổi tiếng với “đặc sản” hoàng hôn tím khó tìm thấy ở nơi khác, Movenpick Phú Quốc có đường bờ biển riêng biệt dài đến 2,5 km trở thành điểm “săn” hoàng hôn thú vị mỗi lần du khách ghé thăm.

Helly Tống và gia đình Jay Quân - Chúng Thanh Huyền cũng bị thu hút bởi hoàng hôn trong khu nghỉ dưỡng.

Movenpick Phú Quốc có những chiếc ghế “lồng chim” trên bể bơi vô cực xanh ngắt nhìn ra biển, rặng dừa trải dài reo vui bên bờ cát lấp lánh. Phòng ngủ thiết kế theo phong cách tối giản, trang nhã, nghệ thuật. Từng lọ hoa được chăm chút tỉ mỉ, chỉn chu để mỗi góc đều có thể thành nơi check-in.

Nhiều người nổi tiếng check-in tại Movenpick Phú Quốc.

Khi hoàng hôn dần buông, hương muối biển nồng nàn theo cánh sóng của chiếc tàu cá ùa về, du khách có cơ hội tận hưởng cảm giác bình yên. Ngồi bên những người thân yêu trên bãi biển Ông Lang vàng ánh nắng hoàng hôn hứa hẹn là một trong những trải nghiệm nên có. Cùng với đó, một ly vang trắng đủ lạnh kèm những món ăn chế biến bởi đầu bếp của Movenpick - thương hiệu nổi tiếng về chất lượng dịch vụ từ Thụy Sĩ với 70 năm ẩm thực - hứa hẹn đánh thức vị giác của du khách.