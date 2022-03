Khái niệm ‘săn sale’ của người dùng sàn TMĐT đã thay đổi

Khi những sáng kiến shoppertainment ngày càng hoàn thiện, người dùng coi TMĐT là nơi tụ chung cho 3 mục tiêu: Mua sắm tiết kiệm, giải trí lẫn thử thách các đợt săn sale kịch tính.

Giai đoạn đại dịch Covid-19 được ví như khoảng thời gian bùng nổ của mua sắm và thanh toán trực tuyến. Theo báo cáo e-Conomy SEA 2021 của Google, Temasek và Bain & Company, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt 13 tỷ USD trong năm nay. Dịch Covid-19 cũng là đòn bẩy thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam tăng trưởng mạnh, với sức mua cùng lượng khách hàng tại nhiều sàn TMĐT tăng đột biến.

Không chỉ săn sale vì giá rẻ

Theo Sách trắng thương mại điện tử 2020, năm 2019, số người Việt tham gia mua sắm trực tuyến đã cán mốc 44,8 triệu người. Tính tới nửa đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục ghi nhận hơn 8 triệu người tiêu dùng trực tuyến mới, theo báo cáo Toàn cảnh ngành thương mại điện tử (TMĐT) của Lazada Việt Nam.

Khảo sát Nghiên cứu diện rộng về hành vi mua sắm trực tuyến trên toàn khu vực Đông Nam Á vào tháng 1/2022 của Tập đoàn Lazada cũng tiết lộ, sau Covid-19, có 81% người dùng cho biết mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, 85% người được khảo sát tiết lộ đã mua sắm online nhiều hơn kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong số này, ngành hàng thời trang và chăm sóc sức khỏe, làm đẹp ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, lần lượt 61% và 57%.

Khái niệm mua sắm trực tuyến trở nên quen thuộc với ngày càng nhiều người, dù ở thành thị hay nông thôn. Bảo Châu (TP.HCM) chia sẻ: “Dù không mua gì, mình vẫn có thói quen lướt ứng dụng TMĐT hàng ngày như lướt mạng xã hội vậy. Mình có thể tham gia chơi game, tích xu, nhận voucher hay đọc bình luận để chọn lựa sản phẩm chất lượng, để dành đến lúc cần là vào giỏ hàng mua ngay không cần lăn tăn nữa”.

Mua sắm trực tuyến trở thành thói quen của nhiều người dùng ở mọi lứa tuổi.

Với Bảo Châu và nhiều người tiêu dùng khác, mua sắm trên các sàn TMĐT trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Theo khảo sát Nghiên cứu diện rộng về hành vi mua sắm trực tuyến trên toàn khu vực Đông Nam Á mới nhất từ Tập đoàn Lazada, hơn 76% người được hỏi cảm thấy mua sắm trên sàn TMĐT là một trải nghiệm mang tính giải trí cao. Trong khi đó, 34% người dùng Việt sẵn sàng mua sắm bất kể có giảm giá hay không.

“Săn sale” cũng là một “đặc sản” của ngành TMĐT được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Trong nhiều năm qua, những nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng và trải nghiệm trong các mùa sale lớn đã biến hoạt động này trở thành thói quen quen thuộc với mọi người. Bảo Châu kể: “Chưa biết có săn được gì hời không, nhưng các đợt siêu sale của Lazada mình đều canh tham gia cả vì giải trí lắm. Nhiều khi nửa đêm dù không có nhu cầu mua sắm gì cụ thể mình vẫn ngồi xem vì được chơi game, xem ca nhạc, giao lưu với nghệ sĩ, cái gì cũng có”.

Thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng, Lazada và nhiều nền tảng TMĐT khác liên tục tổ chức các lễ hội mua sắm quanh năm. Đây không chỉ là dịp các sàn TMĐT nâng cao độ phủ trong tâm trí người dùng, mà còn là cơ hội để mang đến những trải nghiệm mua sắm, giải trí thú vị như livestream, đại nhạc hội, trò chơi săn voucher,... biến thương mại điện tử trở thành một nhu cầu hàng ngày của người dùng.

Thử thách săn sale - một “mind-game” thú vị

Qua rồi quan niệm chỉ người trẻ, sinh viên hay Gen Z mới săn sale. Ngày nay, với nhiều sáng kiến tích hợp giữa giải trí, mua sắm cùng loạt ưu đãi, khuyến mãi được thiết kế công phu nhằm kích thích tinh thần người tiêu dùng, hoạt động “săn sale” trong các dịp lễ hội mua sắm lớn được đông đảo người dùng ở nhiều độ tuổi, công việc, địa phương,... đón nhận.

Anh Minh Khánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ niềm phấn khích khi “săn” được bộ bàn phím cơ có giá chỉ bằng 30% so với thông thường trong đợt Sinh nhật thế kỷ nhân dịp 10 năm sinh nhật của Lazada mới đây. Anh kể: “Tôi đủ khả năng mua bàn phím với giá gốc, nhưng việc săn được deal hời cho tôi cảm giác chiến thắng và ‘thành tựu’ rất phấn khích. Săn sale bây giờ không còn là chuyện hên xui may rủi, mà cần có tính toán, so sánh, nhanh tay lẹ mắt và chớp đúng thời cơ. Tôi thấy mind-game (trò chơi trí tuệ) này cũng cân não và đòi hỏi chiến lược phết”.

Săn sale trở thành một trò chơi trí não thú vị dành cho người dùng.

Hay như Bảo Nghi (21 tuổi, TP.HCM) - một “công dân số” chính hiệu và sở hữu kinh nghiệm “săn sale” dày dạn sau nhiều lễ hội mua sắm lớn từ các sàn TMĐT. Cô sinh viên năm 3 chia sẻ: “Mình hay mua mỹ phẩm trên LazMall những đợt sale lớn. Trong dịp này, không chỉ thương hiệu giảm giá đậm mà sàn cũng có nhiều voucher, miễn phí vận chuyển... Ngoài ra, các hãng rất hay tặng thêm sample hay mỹ phẩm minisize, một đợt săn sale mà dùng cả năm chưa hết”.

Kinh nghiệm của Bảo Nghi là cứ tin tưởng và săn sale ở một sàn TMĐT chứ không nên đọ giá, so sánh nhiều sàn vì có thể lỡ mất “thời cơ vàng”. “Mình thường mua mỹ phẩm nên ưu tiên chọn nơi bán hàng chính hãng cho yên tâm. LazMall của Lazada thì chắc chắn rồi, ngoài ra các gian hàng chính hãng cũng kết hợp với sàn TMĐT nên có rất nhiều khuyến mãi và ưu đãi lớn. Chịu khó tìm hiểu và thu thập thêm voucher lại càng có lợi, khi Lazada cho phép áp dụng cả 5 loại voucher trong cùng một đơn hàng. Các voucher cũng được tự động áp vào, mình không phải đắn đo nên chọn cái nào mới tốt”, cô gái 21 tuổi chia sẻ.

Có thể thấy, hoạt động săn sale ngày nay không chỉ dành riêng cho đối tượng người dùng tìm kiếm những món hời với giá rẻ, mà còn là sân chơi giải trí, thử thách khả năng tính toán thú vị của khách hàng. Trong bối cảnh đó, các sàn TMĐT cần đưa ra những chiến lược phù hợp, nâng cao trải nghiệm mua sắm để giữ chân người dùng.