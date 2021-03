Khái niệm 'massage bằng máy ảnh' ở lò đào tạo ca sĩ thần tượng

Dragon J, In Ji Woong cho biết công ty giải trí Hàn Quốc thường chọn những ca sĩ có vẻ đẹp khác biệt và ăn hình.

Trong chương trình Comment Defender phát sóng ngày 26/3, Dragon J và In Ji Woong chia sẻ về tiêu chí để các công ty lựa chọn thần tượng từ gương mặt tới đời tư. Dragon J là tác giả cuốn sách How to Become a Kpop Star. Anh từ quản lý các nghệ sĩ Kpop trở thành giám đốc đào tạo nhóm nhạc nữ và trưởng phòng phát triển kinh doanh tại một công ty giải trí Hàn Quốc. In Ji Woong là cựu huấn luyện viên thần tượng và đang chỉ đạo vũ đạo cho các ca sĩ thần tượng.

Công ty giải trí không khuyến khích phẫu thuật thẩm mỹ

Đầu tiên về nhan sắc, Dragon J và In Ji Woong cho biết kích thước gương mặt của các thần tượng khi lên hình rất quan trọng. Ca sĩ phải tìm mọi cách để gương mặt của họ trở nên nhỏ nhắn trên hình ảnh hoặc MV.

In Ji Woong thậm chí nói đùa những thí sinh có phần đầu quá to sẽ không được công ty quản lý lựa chọn làm thực tập sinh. Dragon J đồng tình. Anh cho biết ngoại trừ những thí sinh có phần đầu to quá mức, các công ty sẽ không tính toán kích thước chính xác khuôn mặt của người thử giọng trước khi lựa chọn có tuyển chọn họ hay không.

In Ji Woong đưa ra khái niệm “massage bằng máy ảnh”. Theo anh, một huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc từng nói mọi người có thể trở nên xinh đẹp hơn sau khi dành nhiều thời gian tập luyện trước ống kính.

Chuyên gia nhận xét Jennie phù hợp với sở thích của khán giả nữ, trong khi Dahyun phù hợp với phái nam.

Từ “massage bằng máy ảnh” đến giảm cân, In Ji Woong cho biết các thực tập sinh có thể thử nhiều cách khác nhau để cải thiện độ ăn ảnh. Ngoài ra, các công ty giải trí cũng tìm hiểu đặc điểm từng gương mặt để giúp họ phát huy tối đa thế mạnh và khắc phục nhược điểm.

Trên hết, In Ji Woong cho rằng không ai có khuôn mặt hoàn hảo và mỗi khán giả có sở thích khác nhau. Một số thần tượng chẳng hạn Jennie của BlackPink có ngoại hình thu hút các fan nữ, trong khi Dahyun của TWICE thường được fan nam yêu thích hơn. Do đó, khí chất riêng biệt là yếu tố quan trọng với các công ty giải trí khi tuyển chọn thực tập sinh.

“Yếu tố quan trọng nhất các công ty quản lý tìm kiếm khi nói đến ngoại hình, đó chính là khí chất, sự khác biệt chứ không phải kích thước gương mặt. Mỗi thần tượng có kiểu gương mặt khác nhau, người lôi kéo được fan nữ, người khác thu hút khán giả nam. Chính họ tự xây dựng hình ảnh và phong cách biểu diễn”, Dragon J nói.

Theo anh, ngoại hình quan trọng nhưng các thực tập sinh không được khuyến khích phẫu thuật thẩm mỹ trước khi trở thành thực tập sinh. Họ còn trẻ và đang phát triển. Họ có thể cải thiện ngoại hình bằng những cách tự nhiên hơn.

Công ty bắt thực tập sinh nhảy đến kiệt sức để kiểm tra nhân cách

Trong vài tháng qua, nhiều thần tượng bị chỉ trích vì cáo buộc bắt nạt bạn cùng lớp và có hành vi bạo lực trong những năm cấp hai, cấp ba. Những thần tượng vướng tranh cãi bao gồm Soojin (G)I-DLE, Chuu (Loona), Hyun Jin (Stray Kids), Sunwoo (The Boyz), Mingyu (Seventeen),…

Câu hỏi công chúng đặt ra là: “Tại sao các công ty quản lý không hề hay biết về quá khứ của thần tượng?” hay “Liệu các công ty có kiểm soát đời tư và quá khứ của thần tượng hay không?”.

Theo Dragon J, các công ty quản lý không thể điều tra toàn bộ lý lịch của một thực tập sinh. Việc kiểm tra kỹ lưỡng về quá khứ của một thần tượng rất khó khăn do hạn chế về thời gian, nguồn lực, lý do pháp lý và những vấn đề khác.

Dragon J lưu ý nhiều thần tượng được giới thiệu bởi các trường nghệ thuật, chẳng hạn School of Performing Arts Seoul (SOPA) hay Hanlim Multi Art School. Trong trường hợp đó, các thần tượng được đảm bảo lý lịch sạch sẽ, không xảy ra tình trạng bắt nạt trong quá khứ - ít nhất là khi họ đang học tại ngôi trường này.

Mặt khác, khi tuyển dụng thông qua các buổi thử giọng, các công ty không bao giờ biết ai là người có quá khứ bạo lực hoặc xấu tính.

Soojin bị cáo buộc bạo lực học đường.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các công ty quản lý không làm bất cứ điều gì để cố gắng ngăn cản một thần tượng có quá khứ tồi tệ ra mắt. Họ sẽ theo dõi thực tập sinh và để mắt những người có tính cách nóng nảy.

In Ji Woong giải thích công ty giải trí thường bắt thực tập sinh phải nhảy cho đến khi kiệt sức. Những người chấp nhận việc đó mà không hề tức giận, kêu ca thường có cơ hội ra mắt cao hơn. Ngược lại những thực tập sinh có vấn đề thái độ hay la lối sẽ bị loại.

“Thông thường những thực tập sinh không có vấn đề về nhân cách sẽ chăm chỉ tập luyện cho đến khi kiệt sức. Họ có thể gục xuống khóc nhưng vẫn chấp nhận việc tập luyện. Nhưng một số không thể giữ được bình tĩnh và họ la hét rồi lao ra khỏi phòng”, In Ji Woong nói.

In Ji Woong cho biết điều quan trọng nhất mà công ty kiểm tra không phải là lý lịch thời đi học mà là tính cách của thần tượng. Các công ty cho rằng những kẻ bắt nạt học đường thường sẽ nóng nảy ngay cả khi đã trở thành thực tập sinh.