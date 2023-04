Khai mạc giải Thể thao Sinh viên Việt Nam 2023 - khu vực 1

Sáng ngày 1/4 tại Hà Nội, lễ khai mạc giải Thể thao Sinh viên Việt Nam - khu vực 1 mùa thứ 9 (VUG 9) đã diễn ra.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra từ 1/4 đến 2/4, 140 đội đến từ 42 trường đại học thuộc khu vực 1 tranh tài nội dung thi đấu bóng rổ 3x3 và nhảy đối kháng Dance Battle với những trận đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn. Bên cạnh đó, việc các đội có trình độ thi đấu đồng đều góp phần mang tới một bầu không khí thi đấu sôi nổi, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.

Đặc biệt, trong mùa giải đầu tiên được tổ chức, bộ môn bóng rổ 3x3 đón nhận sự tham gia của một số đội thi đấu đến từ các trường đại học, học viện không có tổ chức hội sinh viên, ví dụ như RMIT, Đại học Anh quốc Việt Nam, Đại học Phenikaa, Đại học FPT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền...

Song song với các hoạt động thi đấu là các chương trình đồng hành mang đậm chất sinh viên. Ví dụ như University Visit cùng các cuộc thi tương tác trực tuyến với sự xuất hiện, tham gia của nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng tới giới trẻ.

Thu hút hơn 2.000 vận động viên và cổ động viên đến nhà thi đấu Thanh Trì, VUG là giải thể thao phong trào hướng về sinh viên, cổ vũ lòng tự hào và tình yêu trường lớp trong mỗi người. Giải đấu có khẩu hiệu “Warrior Mode On - Let the fun begin” cùng sự đồng hành đến từ các đơn vị tổ chức: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhãn hàng nước tăng lực Warrior trực thuộc Công ty TCP Việt Nam, Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam VTVCab.

Ngoài ra, chương trình được phối hợp thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE), cùng sự đồng hành tài trợ của Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam, Ngân hàng số Digimi - Vì một thế hệ vươn tầm, nhà tài trợ trang phục GT Sports, nhà tài trợ bóng thi đấu AKPro Sport cùng các đối tác truyền thông như TikTok, Tiin.vn, Kicks Geeks, BanhTV, Gamehoopvn. Tất cả góp phần tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho các bạn sinh viên. Khi tinh thần chiến binh được "bật", chính là lúc cuộc vui của những trận đấu gay cấn bắt đầu.

Ngay sau lễ khai mạc, vòng loại khu vực 1 của bộ môn bóng rổ 3x3 đã chính thức khởi tranh. Bộ môn bóng rổ 3x3 được chia làm hai hạng mục nam và nữ nhằm mở rộng sân chơi cho mọi sinh viên trên toàn quốc. Tổng cộng 64 đội từ 40 trường khu vực 1 sẽ tranh tài liên tục xoay vòng theo bảng đấu trong hai ngày 1/4 và 2/4 để tìm ra top 16 đội thi đấu tốt nhất ở mỗi hạng mục trước khi tiến vào vòng chung kết khu vực.

64 đội từ 40 trường tranh tài ở nội dung bóng rổ 3x3.

Vòng chung kết khu vực bao gồm các vòng 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết sẽ diễn ra liên tục trong hai ngày 15/ và 16/4. 7 đại diện xuất sắc gồm 4 đội nam và 3 đội nữ sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 20/5 và 21/5.

Ngoài ra, BTC VUG cũng phối hợp cùng nhãn hàng nước tăng lực Warrior tổ chức những giải thưởng bên lề như Shoot-out Contest by Warrior và Best Homies by Warrior nhằm tôn vinh những tay ném xuất sắc và sự tự hào màu cờ sắc áo của cổ động viên các trường với những phần quà hấp dẫn.

Song song đó, kết quả vòng loại của bộ môn Dance Battle đã được công bố trên fanpage VUG - Vietnam University Games. Top 8 đội có điểm số cao nhất sẽ thi đấu đối kháng loại trực tiếp tại nhà thi đấu Thanh Trì trong hai ngày 15/4 và 16/4 để tìm ra đội quán quân khu vực 1.