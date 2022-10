Khách xếp hàng 5 tiếng để mua quần áo không nhãn mác

Các sản phẩm của The Row không có nhãn mác nhưng được khen vì chất lượng tốt. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng để mua.

Các sản phẩm của The Row được ưa chuộng dù thương hiệu không in logo, gắn nhãn mác lên quần áo. Ảnh: Vogue.

Meagan Weas đã xếp hàng đợi ít nhất 2 giờ trong ngày đầu tiên bán hàng giảm giá của The Row. Đối với cô, việc xếp hàng này là xứng đáng. "Tôi thích chất lượng sản phẩm, chi tiết nhãn hàng không để nhãn mác".

Khi vào được bên trong để mua hàng, Meagan Weas phải tranh giành với những khách hàng khác. Cô nói: "Có 10 người như tôi đang chờ nhân viên xếp thêm túi ra như những con thú đói khát". Meagan Weas đã mua được một chiếc túi và hỏi nhân viên để có cơ hội mua thêm. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng.

Đợi chờ để mua hàng giảm giá

Meagan Weas là một phần của đám đông xếp hàng bên ngoài cửa Metropolitan Pavilion, New York - nơi diễn ra buổi bán hàng giảm giá của The Row. Theo The Cut, một số người đã đợi trong suốt 5 giờ để được vào mua đồ.

Nhóm người xếp hàng dài tại nơi bán hàng giảm giá của The Row. Ảnh: The Cut.

Trước cửa Metropolitan Pavilion, một người đàn ông to cao mặc vest đen đứng chắn ở cửa. Người này đeo kính râm và tai nghe, có nhiệm vụ kiểm soát để từng nhóm khách sẽ lần lượt được vào mua hàng. Dòng người xếp hàng chiếm toàn bộ vỉa hè.

Nikki, 27 tuổi, đã mua được 4 đôi giày. Chia sẻ về buổi mua sắm, cô cho biết: "Thật điên rồ. Đám đông khá loạn và có nhiều sự nhầm lẫn xảy ra".

Thương hiệu The Row trở thành mặt hàng xa xỉ được săn đón nhờ sự tinh tế. Các sản phẩm không có logo, chất lượng tốt. Trong đợt này, nhiều sản phẩm giảm giá 80%.

Audrey Peters, người chuyên sáng tạo nội dung trên các trang mạng xã hội, đã chia sẻ về những sản phẩm mua được. Cô sắm được một mẫu áo khoác da với giá 680 USD (giá ban đầu là 3.490 USD ), quần đen giảm từ 790 USD xuống 158 USD ...

Trong buổi mua sắm, Audrey Peters cảm nhận được sự hỗn loạn. Tuy nhiên, cô nhận thấy việc cùng những khách hàng khác thảo luận về các món đồ được bán là trải nghiệm đáng nhớ. "Mọi người giúp nhau quyết định món đồ nào là nên mua, mặc dù không hề quen biết", cô nói.

Nhiều người quyết tâm đợi hàng giờ để mua được sản phẩm giảm giá. Số khác bỏ cuộc. Sau khi chờ 40 phút, 2 khách hàng 27 và 29 tuổi đã bỏ đi. Họ nhận thấy buổi bán hàng sắp đóng và các khách hàng thậm chí không biết bên trong đang bán gì. Hai người này khẳng định mạng xã hội là nguyên nhân chính gây ra đợt xếp hàng này.

Thương hiệu không gắn nhãn mác, logo lên sản phẩm

Tất cả các khách hàng đều sẵn sàng chờ đợi để mua được đồ giảm giá từ thương hiệu The Row. Một nhà mốt không quá đình đám.

The Row được thành lập bởi Mary-Kate và Ashley Olsen vào năm 2006. Cặp song sinh được biết đến với vai trò diễn viên nổi tiếng. Bên cạnh đó, họ được ca ngợi là những nhà thiết kế trẻ tiềm năng, hứa hẹn sẽ gây bão làng thời trang trong tương lai.

Ban đầu, nhãn hiệu được thành lập để tạo ra các mẫu áo phông hoàn hảo. Thương hiệu từng gây tranh cãi khi bán áo phông với giá 200 USD . Giờ đây, nó được biết đến khi kinh doanh loạt sản phẩm sang trọng. Nhãn hàng này nằm trong top 10 thương hiệu kinh doanh quần áo nữ bán chạy tại sàn thương mại điện tử Bergdorf Goodman.

Các sản phẩm của The Row được đánh giá cao nhờ chất lượng, phom dáng. Ảnh: Vogue.

Người mẫu Alek Wek từng nói: "Tôi biết đến The Row qua những lời truyền miệng. Tôi liên tục nghe thấy mọi người khen quần áo của họ tốt như thế nào. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực thời trang hơn 2 thập kỷ. Tôi có thể đánh giá mức độ vượt thời gian của quần áo. Bạn có thể giữ các trang phục của The Row trong tủ quần áo mãi mãi".

Nữ người mẫu đánh giá cao sự may đo của thương hiệu và chất lượng vải tạo cảm giác sang trọng.