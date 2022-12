Khách Việt chuộng đi Đài Loan, Hàn Quốc dịp Tết Dương lịch

Các điểm du lịch khu vực Đông Bắc Á đang trở lại mạnh mẽ, là lựa chọn của nhiều du khách Việt trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới.

Theo khảo sát tại nhiều công ty lữ hành, du khách không ồ ạt mua tour du lịch nước ngoài vào dịp Tết Dương lịch. Vào dịp này, khách Việt có xu hướng chọn các điểm đến tại khu vực Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... cho kỳ nghỉ ngắn ngày.

Tour Đài Loan, Hàn Quốc đắt khách

Trả lời Zing, ông Nguyễn Quang Bàng, Tổng giám đốc công ty lữ hành Hồng Ngọc Hà Travel, chia sẻ các tour nước ngoài được quan tâm nhiều nhất trong dịp Tết Dương lịch là những chuyến đi đến Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc của khách Việt.

Alishan, Đài Loan là điểm đến được nhiều khách Việt yêu thích. Ảnh: Tripadvisor.

"Thời gian nghỉ Tết Dương lịch không dài nên khách hàng thường đăng ký các tour lịch trình ngắn 3 ngày hoặc 4 ngày. Thời điểm hiện tại, các điểm đến khu vực Đông Bắc Á là lựa chọn phù hợp nhất", ông Bàng cho biết.

Theo đại diện Hồng Ngọc Hà Travel thông tin, các tour Đông Bắc Á vào dịp Tết Dương lịch có giá trên dưới 20 triệu đồng, phù hợp phần lớn hầu bao của khách Việt.

Ngoài mức giá hợp lý, lịch trình ngắn ngày, lý do nhiều du khách lựa chọn tour Đông Bắc Á đợt này là do một số địa điểm mới đón khách du lịch trở lại như Đài Loan hay Nhật Bản. Thủ tục visa, quy trình nhập cảnh cũng dễ dàng hơn. Do đó, xu hướng chọn tour của du khách phần nào thay đổi so với dịp hè vừa qua.

"Một số nước mới mở cửa lại, nhu cầu đi nước ngoài của khách phong phú hơn nhiều so với dịp hè. Ngoài các đường tour quen thuộc tại Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, du khách có thêm các lựa chọn đường tour Đông Bắc Á cho dịp nghỉ lễ đầu năm nay. Trước khi bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, các điểm đến tại Đông Bắc Á tại công ty vẫn luôn đắt khách", Tổng giám đốc Hồng Ngọc Hà Travel nhận định.

Tương tự, ông Đỗ Trần Hoàng An, Phó giám đốc Trung tâm du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, chia sẻ các đường tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Australia lại là "ngôi sao" trong đợt nghỉ lễ đầu năm 2023. Lý do là đến cuối năm 2022, các điểm đến này mới mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế.

Các đường tour Đông Bắc Á gồm Đài Loan, Hàn Quốc có mức giá ngang nhau, khoảng 19 triệu đồng. Trong khi đó, tour Nhật Bản cao hơn nhiều, với mức giá khoảng 43 triệu đồng. Tour Australia khoảng 56 triệu đồng, đại diện BenThanh Tourist thông tin.

Theo ông Hoàng An, đa số các chương trình tại những đường tour trên đều có trượt tuyết và rơi vào mùa đông, do đó thu hút du khách vùng nhiệt đới như khách Việt.

Tết Dương lịch chưa phải cao điểm

Mặc dù là kỳ nghỉ nổi bật, Tết Dương lịch năm nay lại không phải mùa cao điểm du lịch như các kỳ nghỉ khác trong năm. Nhiều công ty du lịch cho biết, lượng khách đăng ký tour nước ngoài vào đợt Tết Dương lịch hơi chững.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc công ty du lịch AZA Travel, cho rằng lượng khách chững là do năm vừa qua kinh tế khá khó khăn. Người dân thường có tâm lý nếu trong năm làm ăn tốt mới mạnh tay chi tiêu cho các hoạt động du lịch vào năm mới, nhất là các chuyến du lịch nước ngoài chi phí cao.

Các điểm trượt tuyết tại Hàn Quốc thu hút du khách. Ảnh: Freepik.

"Các tour châu Âu có giá khá cao. Do đó, kỳ nghỉ đầu năm mới 2023, du khách nếu đi nước ngoài thường chọn các tour ở mức giá tầm trung như Đài Loan hay Hàn Quốc. Tour Nhật giá nhỉnh hơn, lịch trình dài hơn nên khách đặt nhiều vào dịp Tết Nguyên đán", ông Đạt chia sẻ.

Tương tự, đại diện Hồng Ngọc Hà Travel cũng cho biết tính đến hiện tại, lượng khách đăng ký tour nước ngoài cho dịp Tết Dương lịch chưa đạt đỉnh do thời gian nghỉ lễ khá ngắn.

"Tết Dương lịch là mùa cao điểm của mọi năm. Tuy nhiên, kỳ nghỉ năm nay chỉ có 3 ngày nên số lượng khách đặt tour không tăng đột biến. Ngoài ra, Tết Nguyên đán đang cận kề, khách hàng có xu hướng chọn những tour du lịch dài ngày vào dịp này hơn là đi du lịch vào Tết Dương lịch", Tổng giám đốc Hồng Ngọc Hà Travel chia sẻ.

Nhiều công ty du lịch dự đoán sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dịp Tết Nguyên đán có thể là cao điểm của du lịch outbound (du lịch nước ngoài). Theo đại diện của AZA Travel , vào các dịp này, giá tour thường nhỉnh khoảng 10-15% so với ngày thường, do nhiều yếu tố khách quan như giá xăng, giá vé máy bay, số lượng các chuyến bay còn hạn chế khiến giá vé tăng quá cao...