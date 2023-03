Khách Trung Quốc dồn dập mua tour du lịch dịp 1/5

Hai tháng nữa mới đến ngày Quốc tế Lao động nhưng người Trung Quốc đã gấp rút lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày theo lịch nghỉ lễ quốc gia này.

Ngành du lịch Trung Quốc đang phục hồi sau gần 3 năm bị hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự phục hồi là khách du lịch trên khắp quốc gia này đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 trước tận 2 tháng.

Kể từ ngày 28/2, lượng đặt phòng khách sạn cho kỳ nghỉ 5 ngày trên nền tảng du lịch trực tuyến Qunar đã tăng vọt 14.400% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượt tìm kiếm các chuyến đi và điểm đến trên các nền tảng du lịch lớn bao gồm Trip.com và Tongcheng cũng tăng mạnh trong tháng qua. Các chuyên gia kỳ vọng thị trường du lịch nội địa sẽ tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, tiếp tục đà phục hồi bắt đầu từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Các điểm đến phổ biến cho kỳ nghỉ bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An và Thành Đô. Sixth Tone cũng cho biết một số phòng theo chủ đề tại khách sạn Disneyland ở Thượng Hải đã được đặt kín chỗ. Trong khi đó, số lượt đặt chuyến bay tăng gấp đôi trên Qunar, chủ yếu do khách du lịch đến từ Thượng Hải, Thành Đô, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng đối với kỳ nghỉ ngày 1/5 năm nay là do thời gian nghỉ dài hơn so với kỳ nghỉ Tết Thanh Minh vào tháng 4.

Với việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế do dịch Covid-19 vào tháng 12 năm ngoái và loại bỏ các hạn chế đi lại ra nước ngoài vào tháng 1 năm nay, ngành du lịch nước này được kỳ vọng phục hồi trở lại. Tuy vậy, việc phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch vẫn sẽ mất thời gian.

Theo một báo cáo do Học viện Du lịch Trung Quốc thực hiện, năm 2023, lượng khách du lịch nội địa Trung Quốc dự kiến ​​tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,55 tỷ lượt, tương đương khoảng 76% so với con số của năm 2019.

Thu nhập của ngành du lịch nội địa dự kiến ​​đạt khoảng 4.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 577 tỷ USD ) vào năm 2023, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái và trở lại mức 71% vào năm 2019 trước dịch.

Số chuyến đi nội địa tại quốc gia này cũng dự kiến ​​đạt 4,55 tỷ chuyến, tăng 80% so với 2,53 tỷ chuyến được thực hiện vào năm 2022.

Theo số liệu của nhà cung cấp dữ liệu du lịch OAG, ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc là China Eastern, China Southern và Air China dường như đã phục hồi hoàn toàn. Tổng số ghế phục vụ các chuyến bay nội địa đã tăng so với hồi tháng 2/2019.

Đại diện Trip.com kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ phục hồi vào mùa hè. "Bốn kỳ nghỉ lễ chính, trong đó có dịp Quốc tế Lao động và lễ hội đua thuyền rồng tháng 6 (một trong ba lễ hội cổ truyền lớn của người Trung Quốc - PV) là mốc quan trọng cho chúng ta biết liệu thị trường du lịch quốc tế có phục hồi được như trước dịch hay không".