Khách trả tiền triệu khi bắt taxi trá hình ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Nguyễn Hiền (ngụ quận Bình Thạnh) đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 19h ngày 5/2. Phản ánh với Zing, anh cho biết mình cùng nhiều hành khách khác phải mất tiền triệu để đón xe về nhà vì không thể đặt taxi công nghệ.

Trả 4 triệu đồng để đi 10 km

Theo anh Hiền, sau khi di chuyển khỏi cổng ga đến trong nước, anh dừng chờ ở làn C để đặt taxi công nghệ. Tuy nhiên gần một giờ, các ứng dụng đặt xe khác nhau đều thông báo không có tài xế.

Cùng lúc, anh Hiền nhận được nhiều lời đề nghị, chào mời lên xe với giá dao động 1-2 triệu đồng. So với mọi năm, giá cước cho quãng đường từ sân bay về Bình Thạnh cao nhất rơi vào 150.000-200.000 đồng.

"1,5-2 triệu đồng là quá đắt, gấp 5-10 lần so với bình thường", anh nói.

Không chấp nhận, anh Hiền quyết định đón taxi dịch vụ. Song, chờ mất một giờ, anh vẫn không đón được xe nên lại trở ra làn B và được chốt giá 400.000 đồng.

"Sau khi lên xe (7 chỗ), tôi mới biết mình phải đi ghép cùng một gia đình 3 người khác. Thế nhưng tôi rất sốc khi họ cho biết phải trả đến 4 triệu để về TP Thủ Đức (quận 9 cũ)", anh kể.

Khách có thể đón taxi tại làn C vào chiều mùng 6 Tết. Ảnh: Thư Trần.

Anh Hiền cho hay ngoài anh và gia đình 3 người ngồi cùng xe, nhiều hành khách khác cũng phản ánh tình trạng tương tự.

"Rất nhiều người chờ lâu nhưng không đón được xe, họ phải chấp nhận lên xe qua chào mời với giá cước 'trên trời'. Các xe này đậu sẵn ở ngay làn đón và đều không có dán tên hãng. Trong khi đó, taxi hãng và taxi công nghệ thì không thể đón", anh Hiền bức xúc.

Điều phối lại làn đón taxi, khách vẫn khó bắt xe

Trao đổi với Zing, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa thống nhất với phòng vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về việc sắp xếp lại làn dành cho xe công nghệ.

Theo một nhân viên an ninh sân bay, do lượng khách tăng nhanh dịp Tết, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất điều phối cho hành khách đón taxi tại làn C để tránh tình trạng chờ lâu, ùn tắc.

Theo ghi nhận, trưa 6/2, ga trong nước tại sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 3.500 khách. Để tránh ùn ứ, các hãng taxi huy động 100% lực lượng tài xế và xe. Tuy nhiên, do lượng khách tăng nhanh, nhiều người cho biết vẫn phải chờ lâu và khó bắt chuyến.

Trưa mùng 6 tháng giêng, khu vực đón taxi chen chúc người, nhiều hành khách tranh nhau lên trước khi có xe trống. Ảnh: Thư Trần.

Lúc 11h40 trưa 6/2, chị Bùi Hương cho biết đáp chuyến Bình Định - TP.HCM được gần 50 phút nhưng chưa thể đặt taxi công nghệ để về quận Gò Vấp. Sau hai lần đặt xe thất bại, chị chuyển sang đón taxi dịch vụ.

"Giá đặt Grab là 260.000 đồng, bình thường sẽ không đến mức đó. Do cao điểm sau Tết khá đông khách, đón xe có khó khăn và hơi nóng nực. Đúng là có người điều phối nhưng đông khách quá mình phải tự bắt xe", chị Hương nói.

Sau 3 lần di chuyển giữa tầng trệt và tầng 3 để đón xe, chị Hương Lê và gia đình (ngụ quận Phú Nhuận) quyết định chờ taxi tại tầng trệt. "Do chờ xe lâu quá nên gia đình tôi đón xe công nghệ. Nhưng khi lên bắt xe thì mãi không được nên lại di chuyển xuống, rồi cũng không được nên phải di chuyển lên", chị Hương chia sẻ

Anh Hàn Thái Đăng và Hàn Văn Khoa chờ đón taxi công nghệ ở tầng 3 sân bay. Ảnh: Thư Trần.

Đáp chuyến bay từ Thanh Hóa vào TP.HCM, anh Hàn Thái Đăng và anh Hàn Văn Khoa cho biết không quá khó khăn do đã đặt vé trước với giá 8 triệu đồng/2 người cho 2 chiều khứ hồi. Tuy nhiên, một số bạn bè của cả hai phàn nàn giá vé mùng 6 tháng giêng đã đội lên 6 triệu đồng/người/một chiều.

Chọn đón taxi công nghệ, anh Đăng và Khoa cho biết giá cước chuyến đi của mình từ sân bay về quận Tân Phú khá cao. Tuy nhiên, cũng mất hơn 30 phút, cả hai mới đặt được chuyến.

"Cùng quãng đường, trước Tết, chuyến đi này là 130.000 đồng nhưng giờ giá đã tăng lên 170.000 đồng tùy thời điểm", anh Hàn Thái Đăng cho hay.

Càng về chiều, lưu lượng người đến ga quốc nội càng đông. Lực lượng an ninh sân bay được huy động tối đa để phân luồng, giải tỏa hành khách.

Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết trong ngày 6/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 670 chuyến bay với hơn 101.000 khách. Riêng số khách đến ga quốc nội tại sân bay Tân Sơn Nhất vượt 70.300. Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam nhận định đây là lượng khách qua sân bay cao nhất kể từ đầu dịp Tết Nguyên đán 2022.