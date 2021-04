Khách tố thức ăn ở khách sạn cách ly Covid-19 có dòi

Nhiều người đang cách ly tại khách sạn Ventana (TP Nha Trang) phản ánh họ liên tục phát hiện có dòi trong thức ăn hàng ngày.

Chiều 30/4, phản ánh đến Zing, anh Đỗ Văn Huy (quê Thái Nguyên) cho biết mình đi chuyến bay hãng Bamboo Airways số hiệu QH 9413 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 22/4.

Sau đó, đoàn hơn 100 người được đưa về cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại khách sạn Ventana Nha Trang, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo anh Huy, cách đây 4 hôm có người phản ánh thức ăn có dòi. Khi đó chủ khách sạn yêu cầu làm việc qua điện thoại chứ không cho gặp trực tiếp.

Món thịt vịt kho trưa 30/4 có dòi được anh Huy quay video làm bằng chứng. Ảnh cắt từ clip.

“Sau đó họ thừa nhận thức ăn có dòi, rồi yêu cầu nhà bếp chấn chỉnh. Mình cứ tưởng vậy là xong, khách sạn sẽ nghiêm túc sửa đổi, nhưng sáng và trưa nay thức ăn lại có dòi khiến ai cũng kinh hãi. Nhiều người đã bỏ bữa không ăn vì quá sợ hãi”, anh Huy cho hay.

Theo anh Huy, sáng nay khách sạn phục vụ món miến gà, nhưng khi ăn thì phát hiện có dòi.

Khi sự việc chưa được giải quyết, thì đến buổi trưa, khách sạn mang lên món vịt kho gừng. "Khi chuẩn bị ăn mình nghe mấy phòng kia nói thức ăn có dòi nên kiểm tra thì phát hiện dòi trong miếng thịt vịt. Tất cả được tôi quay phim, chụp ảnh để làm bằng chứng", anh Huy kể.

Theo anh Huy, buổi trưa nay các phòng 401, 402, 606 và 1501 đều phát hiện thức ăn có dòi. “Tất cả đã được chúng tôi quay phim, chụp ảnh lại làm bằng chứng phản ánh đến khách sạn. Tuy nhiên, quản lý khách sạn lại đổ thừa là do chúng tôi gắp dòi bỏ vào, trong khi dòi đâu trong phòng để gắp”, anh Huy kể.

Dòi bò trong rau xào được những người đang cách ly tại khách sạn Ventana quay lại: Ảnh cắt từ clip.

Còn chị My (31 tuổi, quê Thanh Hóa), ở phòng 401 khách sạn Ventana, cho biết sáng và trưa nay đều phát hiện thức ăn có dòi. “Đây không phải lần đầu thức ăn có dòi mà có 2-3 lần trước rồi. Chúng tôi bỏ rất nhiều tiền để được về nước, được quảng cáo khách sạn xịn nhưng giờ bị cho ăn thực phẩm không đảm bảo an toàn”, chị My bức xúc.

Cũng theo chị My, thức ăn mà khách sạn cung cấp không thể nuốt được. “Ngày nào cũng chỉ một miếng trứng ốp la và cá thu chiên khô cứng. Rau thì chỉ xoay quanh xà lách và cà chua. Hôm nào cải thiện họ đổi sang đậu hũ nhưng món đó không ăn nổi vì chua lè”, chị My phản ánh.

Chưa hết, những người ở khách sạn Ventana Nha Trang phản ánh còn bị người của khách sạn “chặt chém” khi nhờ mua đồ hoặc lấy giúp đồ của người nhà gửi vào.

“Bạn cùng phòng mang bầu 31 tuần, không thể ăn được thức ăn của khách sạn nấu nên nhờ mua 10 lốc sữa. Khi nhân viên mang lên thì chỉ có 5 lốc và đòi 500.000 đồng tiến công đi mua. Còn mua hàng online xong dịch vụ mang thức ăn đến thì họ tính một lần từ 50.000-100.000 đồng mới nhận giúp”, chi My cho biết thêm.

Trao đổi với Zing quan điện thoại, bà Phạm Thị Thanh, quản lý khách sạn Ventana Nha Trang, thừa nhận có sự việc khách phản ánh thức ăn có dòi ở khách sạn. “Đúng là họ có phản ánh như vậy, nhưng tôi không tin vì thức ăn khách sạn đã được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nấu cho khách”, bà Thanh cho biết.

Bà Thanh liên tục phân trần việc khách nói thức ăn có dòi là không chính xác. “Họ để thức ăn thiu trong phòng đến khi có dòi rồi bỏ vào thức ăn để ép tôi đồng ý các yêu sách”, bà Thanh phân trần.

Dòi trong món dưa leo. Ảnh cắt từ clip.

Trưa nay chúng tôi đã mời công an vào cuộc để làm rõ vấn đề này. "Chính các anh công an cũng thừa nhận thức ăn ngon, hợp vệ sinh", bà Thanh nói thêm.

Cũng theo quản lý khách sạn Ventana, khách sạn đón hơn 170 người trong chuyến bay ngày 22/4, trong đó chủ yếu là bà bầu và trẻ con. Về chi phí, bà Thanh cho biết mỗi khách được cung cấp suất ăn 200.000 đồng/ngày, còn phí ở là 1,1 triệu/người/ngày.

"Tôi biết các bà bầu, trẻ con ăn uống khó nhưng không thể làm khác được, vì đó là quy định không cho mang thức ăn ngoài vào", bà Thanh nói và cho biết việc nhân viên nhận hàng ngoài vào rồi lấy tiền phí bà sẽ cho kiểm tra ngay.