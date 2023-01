Khách thuê thành bạn thân của chủ nhà sau sự cố đặc biệt

Khi một sự cố lớn xảy ra, thông thường khách thuê nhà Airbnb sẽ thu dọn hành lý và đòi lại tiền, còn chủ nhà của họ chỉ có thể từ bỏ tiền hoa hồng và cố quên đi câu chuyện đáng buồn, theo CNN.

Nhưng câu chuyện trái ngược hoàn toàn đã xảy ra với hai vị khách thuê người Đức Elke Thau-Montgomery và Rudi Thau. Chính tình huống tồi tệ khi ống nước hỏng đã khiến họ trở thành bạn thân với hai vị chủ nhà người Mỹ, Beth Ann Moon và Jennifer Steinberg, suốt 5 năm qua.

Beth và Jennifer sống ở Floria, Mỹ và bắt đầu kết nối căn hộ cho thuê của mình lên nền tảng Airbnb vào năm 2017. Hai người là một cặp đôi đồng tính, khá cảnh giác trước sự kỳ thị từ khách thuê. Beth nói đùa rằng cô từng giấu chuyện này với những vị khách thuê đầu tiên.

Trong số khách thuê, Elke và Rudi tạo ấn tượng nổi bật ngay từ khi tới nhận phòng. Hai vị khách người Đức rất thân thiện và thoải mái, mang tới một chai rượu gin để làm quà.

Những vị khách bị ấn tượng bởi căn hộ cho thuê vì vị trí ấn tượng, gần Everglades ở mũi phía nam của Florida, có cả hồ bơi ở sân sau.

Khi Elke và Rudi giới thiệu về chai rượu gin của họ, người chủ đi vào nhà lấy ra một chai khác từ cùng một nhà máy chưng cất, với thể tích gấp đôi. Mọi người bật cười với nhau vì sự trùng hợp thú vị.

Cuối cùng, cả chủ và khách ngồi bên ngoài cả đêm, uống rượu và trò chuyện.

“Đó thực sự là lần đầu tiên chúng tôi thực sự kết nối với các vị khách thuê nhà của mình. Họ và chúng tôi rất giống nhau, có nhiều điểm chung”, Jennifer nói.

Một vài ngày sau, sự cố nghiêm trọng ập đến. Hệ thống nước trong nhà cho thuê ngừng hoạt động. Để khắc phục, chủ nhà đã phải thuê các nhà thầu khẩn cấp, giúp họ kịp thời cắt nguồn cung cấp nước và đào một cái hố khổng lồ ở phía sân sau để xử lý.

“Đó là khoảng thời gian khá tệ. Elke và Rudi không thể sử dụng phòng tắm”, Jennifer kể, nói thêm rằng cô đã chuẩn bị tinh thần để hai vị khách rời đi vào sáng hôm sau.

“Tôi nghĩ hầu hết khách từng ở Airbnb sẽ đòi lại tiền và yêu cầu chủ nhà thuê cho khách sạn khác trong tình huống tương tự. Lúc đó, tôi không biết tình hình sẽ thế nào. Cuối cùng, thứ tôi nhìn thấy là họ đang ở sân sau và xây cho chúng tôi một cái hố đốt lửa trại”, Jennifer nhớ lại.

Rudi và Elke nói rõ rằng họ sẽ không đi đâu trừ khi Jennifer và Beth muốn như vậy. Những người Đức không lo lắng trước sự cố rủi ro, ngược lại, họ thấy nó là điều phấn khích.

Elke chỉ cảm thấy lo lắng cho chủ nhà vì sự cố hệ thống nước. Và thay vì rời đi, những vị khách và chủ nhà xích lại gần nhau hơn để chia sẻ.

“Cứ thế, họ trở thành những người bạn thân thiết của chúng tôi. Họ biết chúng tôi đang buồn. Họ làm mọi thứ để tình hình tốt đẹp hơn, không bỏ đi đâu hết mà ở lại cùng chúng tôi”, vị chủ nhà kể.

Sau đó, hai vị khách được sắp xếp để sử dụng phòng tắm trong nhà chính. Những buổi tối, mọi người dành thời gian quây quần bên lò lửa mới xây. Hai chai rượu gin đều đã cạn, họ trò chuyện hàng giờ liền về nấu ăn, du lịch, gia đình, đất nước, văn hóa cùng quan điểm sống và chính trị.

Elke và Rudi là những người đam mê du lịch, thoải mái với bất kỳ chủ cho thuê nhà nào ở nơi họ đến. Nhưng cả hai chưa từng gắn bó với ai theo cách thân thiết với Jennifer và Beth.

“Chúng tôi chưa từng có trải nghiệm như thế này và rất biết ơn vì có được những người bạn tuyệt vời từ lần ấy”, Elke nói.

Khi chuyến du lịch của Elke và Rudi kết thúc, hai vị chủ nhà đã lên kế hoạch tới thăm họ ở Bavaria (Đức). Trước khi hai vị khách rời đi, những chủ nhà người Mỹ đã đặt chuyến bay vào cuối năm đó.

Bộ tứ chia tay khi đã trở thành bạn bè thân thiết. Khi Elke và Rudi trở về Đức, hai vị chủ nhà nhất quyết hoàn trả tiền thuê cho họ qua tài khoản.

“Chúng tôi biết khi họ ở đây sẽ không để chúng tôi làm như thế”, Jennifer nói.

Vài tháng sau, hai cặp đôi đoàn tụ với nhau ở Đức, như chưa từng có thời gian xa cách. Jennifer kể: “Chúng tôi chưa từng đến châu Âu. Chúng tôi được nhìn ngắm thế giới là nhờ Rudi và Elke”.

Từ đó, một truyền thống cũng được thiết lập: Mỗi mùa đông, Elke và Rudi dành một kỳ nghỉ kéo dài với Beth và Jennifer. Và vào mùa thu, hai người Mỹ lại qua Đức để thăm đôi bạn thân.

Beth và Jennifer không còn cho thuê căn hộ của mình nữa mà dành riêng để tiếp đón hai người bạn Đức. Năm năm kể từ lần gặp đầu tiên, những người thân yêu của cặp đôi cũng đã gặp nhau và gắn bó. Giờ đây, Rudi, Elke, Jennifer và Beth coi họ như một đại gia đình xuyên lục địa.

