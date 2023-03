Khách sạn lâu đời nhất Hội An lỗ triền miên, bị hủy niêm yết

Do kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, cổ phiếu của công ty sở hữu khách sạn lâu đời nhất Hội An bị hủy niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 27/4.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết cổ phiếu HOT của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An (Hội An Tourist - HOT).

Theo đó, 8 triệu cổ phiếu của công ty này sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 27/4 do công ty có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc. Ngày giao dịch cuối cùng trên sàn của cổ phiếu HOT là 26/4.

Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, trong 3 năm 2020-2022, HOT liên tục kinh doanh thua lỗ, tổng số lỗ 3 năm đã lên tới gần 63 tỷ đồng . Trong đó, năm 2020, công ty đã lỗ khoảng 23 tỷ đồng , năm 2021 lỗ gần 21 tỷ đồng và năm 2022 lỗ gần 17 tỷ đồng .

Mới đây, HĐQT công ty cũng phải ra nghị quyết tiếp tục tạm ngừng 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM. Lý do ngừng hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo giải trình của lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2022, tình hình lỗ công ty có chiều hướng giảm đáng kể so năm 2021 do thị trường du lịch dần phục hồi, đặc biệt là sự bùng nổ của khách nội địa.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh không đạt bởi trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, giá bán thấp do điều kiện cơ sở vật chất công ty xuống cấp sau 2 năm dịch tạm ngưng hoạt động và thời gian dài không đầu tư. Trong khi đó, chi phí phải trả cho nhà cung cấp tăng cao, tiền thuê đất tăng, trả lãi vay ngân hàng... đã làm doanh nghiệp phát sinh lỗ.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HỘI AN TOURIST TRONG 5 NĂM QUA Số liệu: BCTC doanh nghiệp Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 194 183 38 26 41 Lợi nhuận sau thuế

20 13 -25 -21 -17

Năm 2023, chủ sở hữu khách sạn Hội An đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất ở mức 84.9 tỷ đồng , gấp đôi thực hiện năm 2022. Sau khi trừ chi phí sau lãi hoạt động, khấu hao và các chi phí khác, lãi trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1 tỷ đồng , trong khi năm trước lỗ gần 17 tỷ đồng (sau kiểm toán).

Ban lãnh đạo HOT cũng đã trình bày phương án khắc phục lỗ trong năm 2023. Một số biện pháp được đưa ra như tăng cường quảng bá, hướng đến du lịch xanh, tái cấu trúc công ty...

Công ty CP Dịch vụ Du lịch Hội An (Hội An Tourist) được thành lập vào tháng 4/1990. Đến tháng 8/1991, công ty này đưa vào hoạt động Khách sạn Hội An với 8 phòng. Đây là khách sạn đầu tiên và duy nhất trên địa bàn thị xã Hội An lúc bấy giờ. Năm 2006, công ty đổi tên và hoạt động hình thức công ty cổ phần. 5 năm sau, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại HoSE với mã chứng khoán là HOT.

Đến nay, doanh nghiệp này đang sở hữu Khách sạn Hội An với 150 phòng, Khu du lịch biển Hội An với 80 phòng, Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh với 16 phòng villa.