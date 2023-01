Khách sạn hạng sang, công viên giải trí ồ ạt mở cửa ở Đông Nam Á

Du lịch đang nhộn nhịp trở lại ở Việt Nam, Thái Lan, Singapore kéo theo sự phát triển của ngành khách sạn và F&B.

Du lịch ở Thái Lan đã sôi động trở lại.

Ngành khách sạn ở Đông Nam Á đang có những biến chuyển tích cực ​sau khi các chính phủ bắt đầu nới lỏng các hạn chế do Covid-19. Các nhà điều hành khách sạn hạng sang và công viên giải trí đã bắt đầu đầu tư, mở rộng các cơ sở mới khi nhu cầu đi lại và giải trí tăng cao.

Số lượng khách du lịch đã bắt đầu đạt mức cao nhất trước đại dịch. Tuy nhiên, sự phục hồi có thể dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Nếu các công ty phải tăng lương để thu hút nhân viên, lợi nhuận của họ có thể bị ảnh hưởng.

Bùng nổ khách sạn hạng sang

Thái Lan đang chứng kiến ​​sự bùng nổ mạnh mẽ khách sạn ở phân khúc hạng sang. Nhà bán lẻ Central Group có kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ baht ( 577 triệu USD ) vào hoạt động kinh doanh khách sạn, bao gồm cả việc phát triển thương hiệu cao cấp Centara vào năm 2026. Điều này có thể nâng số lượng khách sạn mà tập đoàn này điều hành từ khoảng 90 lên 200.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn của Central đã giảm xuống còn 11,1 tỷ baht, tương đương khoảng một nửa con số năm 2019. Nhưng với lượng khách trở lại mức trước đại dịch vào năm 2022, công ty tiếp tục nhìn thấy tiềm năng lớn ở lĩnh vực này.

Tương tự, chuỗi khách sạn Standard International của Mỹ đã khai trương The Standard tại Bangkok vào tháng 7 với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 90%. Đây là cơ sở kinh doanh thứ hai dưới thương hiệu này tại Thái Lan. Một chuỗi khác của Mỹ là Marriott International vào năm 2023 sẽ đưa thương hiệu hàng đầu của mình là The Ritz-Carlton đến một trong những khu phức hợp thương mại lớn nhất ở Thái Lan - One Bangkok.

The Standard đã khai trương khách sạn thứ hai tại tòa nhà King Power Mahanakhon - tòa nhà chọc trời cao nhất Thái Lan. Ảnh: Nikkei Asia.

Vào tháng 7 tại Jakarta, Hyatt Hotels đã mở một cơ sở kinh doanh dưới thương hiệu cao cấp nhất của mình là Park Hyatt tại một khu dân cư cao cấp gần dinh tổng thống. Park Hyatt Jakarta là khách sạn 6 sao đầu tiên của Indonesia. Bên trong khách sạn sang trọng này còn có một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Khách sạn này đã có một khởi đầu thuận lợi khi các phòng đã được đặt kín cho kỳ nghỉ năm mới.

Các công viên giải trí cũng đang được hưởng lợi nhờ du lịch khởi sắc. Khi Genting SkyWorlds khai trương gần Kuala Lumpur vào tháng 2, truyền thông Malaysia đã gọi đây là cơ sở giải trí được mong đợi nhất ở Đông Nam Á. Sony Pictures Entertainment đã khai trương Columbia Pictures Aquaverse tại Thái Lan vào tháng 10.

Bar và club ở Singapore đã mở cửa trở lại sau hai năm đóng cửa. Nhờ số lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên, các club nổi tiếng luôn đông đúc những người vui chơi.

Vào tháng 11 tại Manila, Isetan Mitsukoshi Holdings đã khai trương trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên của Philippines, Mitsukoshi BGC. Hơn 350 người đã tập trung bên ngoài cửa hàng vào ngày khai trương và hiện tại, nơi này vẫn được người dân Manila yêu thích.

Cuộc sống đang trở lại bình thường ở Myanmar sau tình trạng hỗn loạn do cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021. Nhiều quán cà phê và quán bar đang mở tại thành phố lớn nhất của đất nước, Yangon. Các cửa hàng nơi giới trẻ có thể tụ tập và chụp ảnh selfie luôn luôn náo nhiệt.

Thách thức

Du lịch đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Đông Nam Á. Việt Nam phục vụ khoảng 96 triệu lượt khách du lịch nội địa trong 11 tháng đầu năm nay, vượt con số của năm 2019. Số lượng khách du lịch nội địa cả năm dự kiến ​​sẽ đạt 100 triệu lượt.

Các nền kinh tế lớn của Đông Nam Á đã công bố mức tăng trưởng GDP hàng năm trong quý III/2022, nhờ sự hỗ trợ của ngành du lịch và dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên, sự hồi sinh của ngành khách sạn ở châu Á đi kèm với các thách thức, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân viên. Các khách sạn, doanh nghiệp F&B khác ở Thái Lan và nhiều nơi khác đã cắt giảm việc làm khi đại dịch khiến khách hàng chôn chân ở nhà. Tiền lương trong ngành này cũng có xu hướng thấp hơn và thời gian làm việc kéo dài hơn. Nếu doanh nghiệp buộc phải tăng lương để thu hút người lao động trở lại, doanh số của họ sẽ không đạt được kỳ vọng.

Các doanh nghiệp du lịch sẽ phải giải bài toán nhân sự để đảm bảo việc vận hành khi du khách quay trở lại. Ảnh: Reuters.

Môi trường làm việc tại các khách sạn ở Đông Nam Á tương đối kém vì không có ngày nghỉ thường xuyên. Mức lương trung bình hàng tháng cho nhân viên dịch vụ lưu trú và ăn uống ở Thái Lan là 11.236 baht (khoảng 325 USD ) vào năm 2019, thấp hơn khoảng 20% ​​so với mức trung bình toàn ngành là 14.230 baht. Mặc dù vậy, nhân viên coi ngành khách sạn là ổn định và công việc mà họ đang làm có môi trường an toàn.

Rồi đại dịch ập đến, chiến tranh Nga Ukraine cũng làm nổi bật những rủi ro địa chính trị đối với ngành. Mọi người bắt đầu coi đây là công việc không ổn định và những người rời khỏi ngành sẽ khó quay trở lại.

Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới ước tính sự phục hồi của nhu cầu đi lại sẽ giúp tạo ra 126 triệu việc làm trên toàn cầu trong thập kỷ tới, với hơn 60% trong số đó ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc được dự báo sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng về du lịch sau khi nới lỏng các hạn chế do Covid-19. Do đó, việc tìm đủ người để lấp đầy các vị trí còn trống hiện là một nhiệm vụ cấp bách.

Khi các ngành công nghiệp cạnh tranh để giành được nhân viên, lĩnh vực khách sạn cần cung cấp các điều kiện tốt hơn. Nhưng chi phí nhân sự cao hơn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, vì vậy, vẫn còn phải xem liệu ngành này có thể bù đắp những tổn thất mà nó phải gánh chịu trong đại dịch hay không.