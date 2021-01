Khách sạn của ông Trump tăng giá gấp 5 vào ngày ông Biden nhậm chức

Mỹ hủy niêm yết 3 công ty viễn thông Trung Quốc

NYSE vừa tuyên bố sẽ hủy niêm yết 3 công ty Trung Quốc là China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd. và China Unicom Hong Kong Ltd. vì nghi liên quan tới quân đội.