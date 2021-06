Khách sạn 5 sao đồng loạt giao món ăn tận nhà

Từ tháng 5, nhiều khách sạn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM đã triển khai dịch vụ bán mang đi hoặc giao tận nhà đối với thực đơn tương tự phục vụ tại chỗ.

Cụ thể, JW Marriott Hanoi, nơi từng đón tiếp các cựu Tổng thống Mỹ như Barack Obama, Donald Trump, hiện cho phép khách hàng đặt đồ ăn từ các nhà hàng của khách sạn tới nhà riêng.

Với thực đơn a la carte, khách sạn 5 sao này tiếp nhận đơn hàng từ 750.000 đồng trở lên và miễn phí giao hàng trong vòng 5 km. Đồng thời, khách hàng cũng có thể mua các set thực đơn dành cho 4 người nếu đặt hàng trước 1 ngày.

Đáng chú ý, thực đơn bán mang về và giao tận nhà vẫn bao gồm nhiều món ăn và thức uống nổi tiếng của JW Marriott, phù hợp để vận chuyển mà không ảnh hưởng đến hương vị.

Các khách sạn 5 sao ở Hà Nội và TP.HCM đồng loạt triển khai dịch vụ bán mang đi và giao tận nhà. Ảnh: Sofitel.

Tương tự, Sofitel Legend Metropole Hanoi những ngày qua cũng liên tục giới thiệu dịch vụ bán mang đi và giao hàng tận nhà. Tuy nhiên, giá trị đơn hàng tối thiểu là 1,5 triệu đồng. Đây từng là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Bên cạnh đó, hàng loạt khách sạn 5 sao khác ở Hà Nội, TP.HCM như Sheraton, Pan Pacific, Rex, Lotte, Hôtel des Arts... cũng đẩy mạnh dịch vụ này.

Tại TP.HCM, khách sạn Sheraton còn tổ chức thêm lớp học nấu ăn dành cho các bé từ 5-16 tuổi xuyên suốt mùa hè với học phí từ 450.000 đồng/lớp. Trong khi đó, InterContinental Saigon lại mở rộng nguồn thu nhập thông qua dịch vụ tổ chức sự kiện, hội họp trực tuyến.

Những giải pháp này được đưa ra trong bối cảnh các khách sạn hụt thu vì Covid-19. Tại TP.HCM, Sở Du lịch cho biết các cơ sở lưu trú hạng 5 sao chỉ hoạt động cầm chừng. Doanh thu từ hoạt động lưu trú của những đơn vị này giảm hơn 80%, trong khi dịch vụ ăn uống cũng giảm hơn 60%, khiến các khách sạn phải cắt giảm hơn 40% số lượng lao động.

Trong khi đó, hơn 50% cơ sở lưu trú hạng 3 sao hoặc tương đương đã tạm ngưng hoạt động khi doanh thu lưu trú giảm hơn 80%.

Còn theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách nội địa giảm hơn 53% trong tháng 5 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 115 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch nội địa do đó cũng giảm hơn 60%, ước đạt 322 tỷ đồng . Trong đó, công suất phòng trung bình ở khối khách sạn từ 1-5 sao chỉ đạt khoảng 23,6%, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.