Khách run rẩy khi rút gần 1 tỷ, nhân viên báo án ngăn chặn vụ lừa đảo

Quá trình làm thủ tục rút tiền, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có biểu hiện tâm lý không bình thường nên báo với lãnh đạo và công an, ngăn chặn vụ lừa đảo gần 1 tỷ đồng.

Tối 19/6, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin lực lượng công an vừa phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á ở Phòng giao dịch trên đường Bà Triệu (TP Thanh Hoá) giúp đỡ khách hàng thoát khỏi một vụ lừa đảo gần 1 tỷ đồng .

Trước đó, bà T.T.T (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tới phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á thuộc phòng giao dịch trên đường Bà Triệu (TP Thanh Hoá) yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 945 triệu đồng trong tài khoản.

Quá trình làm hồ sơ rút tiền cho bà T.T.T., nhân viên ngân hàng Thiều Thị Thu Thủy nhận thấy bà T. có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý như run, mất bình tĩnh, không nói, lo sợ. Nghi ngờ có điều bất thường nên chị Thủy đã báo cáo sự việc với Giám đốc Phòng giao dịch và cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an TP Thanh Hóa có mặt, thực hiện các biện pháp tâm lý, trấn an tư tưởng cho bà T. Một lúc sau bà T. bình tĩnh lại và cho biết, có một cuộc điện thoại lạ gọi đến số máy của bà, tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia và nói bà có dính líu vào vụ việc này.

Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, đối tượng liên tục gọi điện, hướng dẫn bà T. chuyển tiền để giải quyết vụ việc, tránh rắc rối cho bản thân và gia đình. Vì quá lo sợ, bà T. đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản theo hướng dẫn cho người ở đầu dây bên kia.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục truy vết đối tượng lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật.