Khách quỵt tiền nhậu, trộm điện thoại của nữ nhân viên

Không trả tiền nhậu, người đàn ông ở TP.HCM còn trộm điện thoại iPhone 13 ở khu vực quầy thu ngân.

Ngày 9/3, Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM, cho biết đơn vị đang điều tra vụ trộm điện thoại xảy ra tại một quán nhậu trên đường Song Hành quốc lộ 22.

Người đàn ông vừa nghe điện thoại vừa trộm chiếc iPhone của nhân viên quán nhậu. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Chị L. (quản lý quán nhậu) cho biết tối 6/3, 2 khách nam ăn mặc bảnh bao đến quán. Họ gọi nhiều đồ ăn rồi cùng ngồi uống bia.

Một lúc sau, một người đi vào khu vực quầy tính tiền và nói chuyện điện thoại. Thấy chiếc điện thoại iPhone 13 của một nữ nhân viên để trên bàn, người này cầm lấy rồi đi ra khu vực giữ xe.

Nữ quản lý cho biết 2 vị khách sau đó rời đi và không thanh toán hóa đơn khoảng một triệu đồng.

Công an phường Tân Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy xét vị khách trộm điện thoại.