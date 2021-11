Khách quốc tế thưởng thức nghệ thuật tại phố cổ Hội An

TP Hội An, Quảng Nam cũng tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào đón đoàn khách đầu tiên đến địa phương. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết việc đón đoàn khách đầu tiên đến Việt Nam và Hội An là cú hích lớn cho ngành du lịch địa phương. "Người dân và chính quyền địa phương tin rằng việc đón khách là niềm phấn khích, thúc đẩy cho sự phát triển về sau. Thời gian qua chúng tôi đã nỗ lực chống dịch để có thể trở lại đón khách", ông Lanh chia sẻ.