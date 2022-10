Khách quốc tế đến Quảng Nam tăng 26 lần

So với năm 2021, lượng khách quốc tế đến Quảng Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 411.000 người.

Trong 9 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Quảng Nam tăng mạnh so với năm 2021. Ảnh: Thanh Đức.

Ngày 6/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết trong 9 tháng đầu năm, Quảng Nam có tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 4,3 triệu lượt khách, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 411.000 lượt khách, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước, khách nội địa ước đạt gần 3,9 triệu lượt khách, tăng gấp 12 lần so với 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho hay ngành dịch vụ 9 tháng đầu năm tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2021, lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 33,5%. Với lượng khách đến tham quan, lưu trú 9 tháng qua, địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 6,6 nghìn tỷ đồng , tăng 35,2% so với năm 2021.

Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 796 tỷ đồng gấp 3 lần so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng , tăng 25,7%, doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt hơn 69 tỷ đồng , tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Hội An, Quảng Nam là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Đức.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho hay địa phương tiếp tục có nhiều chính sách, dịch vụ ưu đãi nhằm thu hút khách du lịch trong thời gian tới. Ngoài lượng khách trong nước, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, kích cầu để ngày càng là điểm đến yêu thích của khách quốc tế.

"Với những gì đã đạt được trong thời gian qua, ngành du lịch Quảng Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để du khách an tâm khi chọn đây là điểm dừng chân tham quan, nghỉ dưỡng. Chúng tôi sẽ có nhiều sản phẩm đặc trưng cùng chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ như về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, đến dịch vụ khách sạn lưu trú 4-5 sao", ông Hồng chia sẻ.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình quảng bá xúc tiến du lịch giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển du lịch Quảng Nam đến 2025 và tầm nhìn đến 2030 theo định hướng xuyên suốt là du lịch xanh, du lịch bền vững, mở rộng không gian về phía nam, phía tây, đa dạng hóa sản phẩm, khác biệt, hướng đến cộng đồng.

Từ đây đến cuối năm, đơn vị tập trung tổ chức tốt các sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, nhất là các sự kiện tổ chức tại Quảng Nam. Sắp tới, ngành du lịch sẽ hướng đến các thị trường ASEAN, Ấn Độ, Trung Cận Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản”, ông Hồng nói.