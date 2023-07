Khách quên điện thoại Vertu và 160 triệu đồng ở sân bay Nội Bài

Lực lượng an ninh hàng không ở sân bay Nội Bài đã phát hiện tài sản khách bỏ quên và trao trả lại trong buổi tối cùng ngày.

Cảng HKQT Nội Bài cho biết vào ngày 1/7, một vị khách đã để quên chiếc túi đựng điện thoại Vertu cùng 160 triệu đồng tiền mặt tại Nhà ga hành khách T1.

Cụ thể, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực công cộng nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Đức Thanh (nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) đã phát hiện 1 chiếc túi màu nâu bỏ quên trên xe đẩy. Anh Thanh nhanh chóng báo cáo Đội An ninh cơ động để phối hợp xử lý.

Các lực lượng đã phối hợp kiểm tra soi chiếu, rà soát vi vết chất nổ và lập biên bản vụ việc theo quy định. Sau khi kiểm tra, lực lượng an ninh xác định chiếc túi hiệu Hansee, bên trong chứa 1 điện thoại hiệu Vertu cùng nhiều tiền mặt trị giá hơn 160 triệu đồng. Ngoài ra, trong túi còn có hộ chiếu, giấy phép lái xe và các giấy tờ quan trọng khác.

Khoảng 1 tiếng sau, chủ nhân chiếc túi đã gọi điện và được biết tài sản đang được lực lượng ANHK Nội Bài cất giữ. Vị khách lúc này đã về đến Hà Nội, nhanh chóng quay lại Nhà ga hành khách T1 ngay trong tối cùng ngày và nhận lại chiếc túi.

Hành khách nhận lại đầy đủ tài sản từ nhân viên an ninh hàng không Nội Bài. Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài.

Theo thống kê của Phòng hành lý thất lạc - Cảng HKQT Nội Bài, từ đầu năm 2023 đến nay, phòng đã trao trả khoảng 1.500 trường hợp khách bỏ quên hành lý, tài sản tại Cảng.

Trong đợt cao điểm hè, Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách lưu ý luôn có các dấu hiệu nhận diện hành lý như gắn name tag, viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý ký gửi, hành lý xách tay, thùng xốp, thùng carton để dễ dàng khi nhận lại. Đồng thời, tránh bị khách khác cầm nhầm hoặc thất lạc.

Thực tế, đây không phải trường hợp đầu tiên hành khách bỏ quên tài sản có giá trị cao ở sân bay.

Hồi tháng 2, một vị khách đã để quên chiếc túi đựng tiền mặt lên đến gần 1,2 tỷ đồng tại khu vực hạn chế đến, sảnh B, Nhà ga hành khách T1. Một hành khách cũng để quên 2,4 tỷ đồng trên chuyến bay VN240 từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 15/9/2022. Hành khách sau đó được nhân viên vệ sinh máy bay bàn giao lại hành lý.