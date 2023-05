Khách nước ngoài đội nắng tham quan Đà Nẵng

Trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, lượng khách đến Đà Nẵng ước đạt 321.623 lượt, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt gần 290.000 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022. Một số khu điểm đón được lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills với gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 17.300 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022…

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ ngày 30/4-3/5 là 636 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ 2022). Trong đó, chuyến bay quốc tế có 230 chuyến, nội địa là 406 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ). Bình quân mỗi ngày có 128 chuyến, gồm có 46 chuyến quốc tế và 82 nội địa.