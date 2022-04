Khách mua sắm tại Lotte Mart dịp 30/4 được tặng vé xem phim

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài năm nay là dịp để người tiêu dùng có những chuyến du lịch, hoặc tổ chức tiệc liên hoan, sum vầy cùng người thân, bạn bè.

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài 4 ngày, Lotte Mart tung loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn diễn ra từ 27/4 đến 10/5 như mua một tặng một, giảm giá các loại thực phẩm và đồ uống, đồ dùng… Cứ mỗi hóa đơn 1 triệu đồng tại hệ thống siêu thị ở TP.HCM, Lotte Mart Ba Đình, Cầu Giấy hoặc hóa đơn 800.000 đồng tại các siêu thị còn lại, khách hàng thành viên sẽ được tặng một vé xem phim tại Lotte Cinema, áp dụng từ 27/4 đến 3/5.

Nơi mua sắm, chuẩn bị các bữa tiệc sum họp

Lotte Mart đã chuẩn bị tốt để phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí của người tiêu dùng dịp lễ năm nay. Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn thực phẩm cho những bữa tiệc lẩu - nướng, sum họp gia đình. Siêu thị trưng bày lượng hàng hóa lớn, mức giá hợp lý đi kèm quà tặng hấp dẫn.

Lotte Mart tưng bừng khuyến mãi nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đơn cử, khi khách hàng mua một cá hồng đại dương sốt Hong Kong 250 g sẽ được tặng một cá saba phi lê 250 g. Set lẩu tomyum ba chỉ bò Mỹ hotpot 910 g hiện có giá 249.000 đồng/khay; lẩu cay Tứ Xuyên Chenlin 1 kg giá còn 258.500 đồng/hộp, lẩu hải sản 1 kg giá 79.000 đồng/set…

Hấp dẫn không kém, bánh xếp hải sản CJ Cầu Tre 350 g có giá 37.000 đồng/gói trong dịp lễ. Lốc 6 yến sào Thiên Hoàng giá chỉ 219.000 đồng/hộp được tặng một hộp cùng loại, cà phê The Coffee House đậm vị 16 g, 18 gói giá 44.100 đồng/hộp, được tặng một hộp cùng loại. Khách hàng mua dầu Tường An Nutri Plus 5 lít với giá 282.900 đồng/bình được tặng một chai dầu ăn Olita 1 lít.

Đi kèm những bữa liên hoan gia đình không thế thiếu các loại đồ uống phong phú. Tại Lotte Mart, lốc 6 bia Heineken Silver lon 330 ml có giá 109.000 đồng/lốc; Strongbow Gold/Dark/Đào/Berries lốc 6 lon 330 ml chỉ 99.500 đồng. Các sản phẩm của Pepsi và Coca Cola cũng có ưu đãi lớn, như lốc 6 chai Mirinda Soda Việt quất 390 ml giá 39.000 đồng, được tặng một Olong chanh 1 lít; nước trái cây Twister cam chai 455 ml giá chỉ 8.300 đồng/chai…

Bên cạnh đó, từ 28/4 đến1/5, với hóa đơn từ 400.000 đồng, khách hàng được mua dầu thực vật Choice L I’m Chef 1 lít với giá 15.000 đồng. Với hóa đơn từ 600.000 đồng, khách hàng được mua bánh cracker kem phô mai/chanh 400 g với giá 25.000 đồng.

Cùng người nội trợ chăm sóc gia đình

Với các gia đình chọn vui lễ tại gia, bên cạnh nhu cầu mua sắm để đãi tiệc thì các khoản mục hóa mỹ phẩm hay đồ dùng tân trang nhà cửa cũng được quan tâm. Nhân dịp này, Lotte Mart khuyến mãi nhiều mặt hàng gia dụng để các gia đình Việt tổ chức tổng vệ sinh không gian sống, giặt giũ đồ nội thất hay bài trí lại không gian lưu trữ trong tủ lạnh.

Lotte Mart mang đến cho người tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu chất lượng cao, giá tốt.

Đại diện Lotte Mart nhấn mạnh: “Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi mong muốn hàng triệu người dùng sẽ có ngày nghỉ lễ vui và hữu ích với các chính sách khuyến mại, giảm giá, để mọi người thoải mái mua sắm những mặt hàng thiết yếu chất lượng cao cho gia đình với giá tốt”.

Nghe tin về các chương trình khuyến mại tại siêu thị Lotte Mart dịp này, chị Phạm Hải Thanh (Ba Đình, Hà Nội) đã tới mua sắm trong ngày áp dụng đầu tiên. “Điều tôi thích nhất ở Lotte Mart là các mặt hàng đa dạng, chất lượng, môi trường mua sắm an toàn, các kênh thanh toán cũng tiện lợi. Đang lúc cần mua sắm nhiều thứ mà ngân sách lại có hạn, Lotte Mart có ngay chính sách khuyến mãi như thế này rất phù hợp với nhu cầu của người dùng”.

Sau 30 phút mua sắm, giỏ hàng của chị Thanh đã đầy ắp các mặt hàng giá tốt như nước giặt Surf hương nước hoa 3,1 kg giá 98.900 đồng; nước giặt Lix hương nước hoa 3,6 kg giá 98.000 đồng; nước xả vải Downy 3 lít các loại còn 175.000 đồng/túi…

Chị Thanh còn cho biết đã nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 20.000 đồng khi mua 2 sản phẩm Sunlight/Lifebuoy 3,6 kg. Ngoài ra, chị còn được tặng nước lau sàn 900 g khi mua nước rửa chén Sunlight 3,6 kg giá 115.000 đồng, cùng bộ 3 ly thủy tinh khi mua Comfort cho da nhạy cảm với giá 209.500 đồng.

Còn bác Đỗ Thị Nhung (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết thường xuyên mua thực phẩm tươi sống cho gia đình tại siêu thị Lotte Mart Gò Vấp. Khi nghe tin siêu thị có chương trình khuyến mại, bác đã rủ con gái tới tranh thủ mua sắm. Sau khi tham khảo, bác Nhung chọn mua sữa tắm Double Rich 800 g giá 84.000 đồng, được tặng sữa tắm Double Rich 200 ml; táo Autumn Glory Mỹ giá 79.900 đồng /kg; nước giặt Downy vườn hoa túi 3,25kg giá 159.900 đồng/túi; sữa tắm Lifebuoy 800 g giá giảm còn 137.200 đồng.

Chị Thanh Hằng - con gái bác Nhung lại quan tâm đến chương trình giảm giá đến 49% các sản phẩm Lock&Lock. Tranh thủ dịp này, chị cũng mua hộp khô P&Q 1,6 lít với giá 26.900 đồng, bình Handle Bottle giá 44.900 đồng. Chị Hằng cho biết để vừa vui chơi dịp lễ, vừa dễ rinh hàng khuyến mại, các chị em nội trợ có thể tham khảo cẩm nang mua sắm của hệ thống 14 siêu thị tại website của Lotte Mart Việt Nam, hoặc website mua sắm trực tuyến Speed L.

“Dịp 30/4 này, tôi đã săn sale nhiều sản phẩm tốt với giá hời tại Lotte Mart”, chị hào hứng chia sẻ.